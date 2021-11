ENEM 2021: Professora lista 5 Temas de Redação para estudar nessa reta final

Nessa reta final do Enem 2021, que acontece nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital, reforçar o estudo de todo o conteúdo estratégico é essencial. Abaixo, a professora de Produção Textual do colégio Mopi Júlia Langer lista 5 temas para ajudar o estudante na preparação para o exame.

1. A contribuição da biotecnologia à saúde no Brasil:

As biotecnologias contribuem enormemente para o aprimoramento de técnicas de diversos setores da nossa sociedade, inclusive na saúde. Esta área ganhou bastante notoriedade recentemente com o desenvolvimento de vacinas para o vírus da covid-19 e o controle da pandemia pelo coronavírus. Pesquisas em biotecnologia contribuem bastante para controle de pragas e epidemias, como a da dengue no Brasil. Medicamentos e vacinas dependem diretamente do desenvolvimento tecnológico e da manipulação de organismos em laboratórios.

2. Causas e possíveis soluções para os conflitos de terras indígenas brasileiras:

Falar sobre os índios brasileiros e a contribuição cultural desses povos é falar um pouco da própria identidade nacional. O embate a respeito da demarcação de terras indígenas é uma problemática histórica, a qual perpassa muitos governos. No entanto, recentemente, houve uma reviravolta quanto à legalidade da demarcação de tais terras, trazendo à tona outras questões, como a exploração de mineradoras e madeireiras em territórios indígenas dentro da Amazônia Legal, impactos ambientais e conflitos armados.

3. Os impactos da poluição ambiental no Brasil:

A questão ambiental é um assunto bastante em voga no momento, sobretudo toda a problemática envolvendo a região da Amazônia. Fizemos um recorte na poluição, pois além de fugir um pouco do embate político (como seria o desmatamento, por exemplo), contribui para um debate muito atual e pertinente sobre o uso de materiais plásticos, reciclagem e medidas socioambientais sustentáveis.

4. Os caminhos de combate à fome no Brasil:

A insegurança alimentar extrema, ou a fome, é um grave drama vivido por mais de 20 milhões de brasileiros. Este tema chama a atenção devido ao retorno do Brasil ao mapa da fome. Além disso, a alta inflação sobre alimentos básicos e a pandemia da covid-19 escancaram a desigualdade social do país, levando muitas famílias a depender de caridades e ações sociais para se alimentarem. Essa triste realidade traz a manchetes de jornais cenas de seres humanos recorrendo a restos de comida descartados em lixos e a ossadas rejeitadas por redes alimentícias.

5. A dificuldade de erradicar o trabalho infantil no Brasil:

O trabalho infantil volta à cena social a partir da tentativa de redução da idade mínima, de 16 para 14 anos, para o trabalho no Brasil. Este tema envolve uma reflexão de jovens, concluintes do Ensino Médio no Brasil, tanto a respeito dos prejuízos à saúde, à segurança e ao bem-estar, quanto ao desenvolvimento físico e psicológico do adolescente brasileiro.