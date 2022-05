EREM Maciel Monteiro recebe a 2º Edição da Aula Espetáculo Mestre André de Lica e seus convidados

Com a proposta de ouvir e também festejar mestres e brincantes de maracatus atuantes na cultura da região, debatendo temas relacionados à tradição, acontece na 2º Edição da Aula Espetáculo do Mestre André de Lica e Seus Convidados, no Erem Maciel Monteiro, amanhã (31), em Nazaré da Mata, a partir das 14hs. O evento será realizado na nas Comemorações aos 100 Anos do Erem Maciel Monteiro.

Composto por roda de diálogos, a programação também incluirá apresentações de danças e toadas com os mestres participantes. Nesta 2 º edição, representantes da nossa cultura popular e brincantes do folguedo da cidade se apresentar em uma roda de conversas com alunos e professores.

Segundo o idealizador do projeto e mestre de apito do Maracatu de Baque Solto Estrela da Serra de Açudinho, André de Lica, o encontro tem como objetivo reunir alunos , professores e poetas de diversas cidades e região Nazaré da Mata, Tracunhaém, Lagoa de Itaenga, Buenos Aires, para promover a manutenção da linguagem oral e musical do maracatu de baque solto, também conhecido como maracatu rural.

A aula espetáculo inicia com apresentação e em seguida segue ouvindo alunos e professores presentes. “É o momento de confraternização entre alunos, Professores mestres e brincantes do folguedo do Maracatu Rural”, destaca o mestre André de Lica.