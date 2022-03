Eriberto Medeiros apresenta demandas da ADAGRO ao governador Paulo Câmara

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros, levou ao conhecimento do governador Paulo Câmara uma série de demandas apresentadas por representantes da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro). Por intermédio de Eriberto, eles buscam articular o agendamento de uma mesa de negociações com o governo estadual para tratar da reestruturação do plano de cargos e carreiras da Adagro.

Atencioso com as pautas apresentadas pelo setor, o deputado Eriberto Medeiros pediu ao governador Paulo Câmara uma atenção especial para com os funcionários que fazem a autarquia, em razão da importância dos serviços prestados pela Adagro na defesa da agropecuária pernambucana, que assegura a saúde dos animais, viabilizam as exportações de frutas no vale do São Francisco e garantem a qualidade dos produtos agropecuários que chegam a mesa da população.

Entre os pleitos relatados, os servidores da Adagro afirmam que, desde 2014, não foram agraciados com nenhum tipo de reajuste salarial, num período onde a inflação diminuiu em quase 60% o poder de compra dos funcionários. Assim, eles reivindicam a reestruturação do plano de cargos e carreira, com o Governo do Estado proporcionando, também, novos investimentos para recuperação da capacidade operacional da instituição, visando um melhor desenvolvimento da agropecuária estadual.

Outro pleito levado ao deputado Eriberto Medeiros trata de uma proposta de reestruturação dos percentuais de gratificação de fiscalização, ampliando de 20% para 40% o valor que é pago aos servidores, de acordo com a arrecadação da Adagro.