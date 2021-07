Eriberto Medeiros debate com governador e prefeito Botafogo novas ações e recursos para Carpina

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros (PP), se reuniu com o prefeito de Carpina, Manuel Botafogo (PDT), e com o governador Paulo Câmara (PSB), no Palácio do Campo das Princesas. Dias após visitar as obras da UPAE, Eriberto demandou a reunião com o governador, para tratar de novas ações e recursos para o município.

“Carpina é um dos municípios mais importantes da Mata Norte pela sua posição estratégica. Fomos discutir prioridades, necessidades e recursos que podemos direcionar pra reforçar sua infraestrutura, fortalecer o policiamento, a ação social. Já tivemos uma grande conquista com a UPAE, que vai atender toda a região. Mas os avanços devem continuar e nós vamos trabalhar pra isso”, afirmou o deputado, em seu relato nas redes sociais.