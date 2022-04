Eriberto Medeiros, Eriberto Filho e Eriberto Vinicius se filiam ao PSB de Pernambuco

Ao lado das maiores lideranças socialistas do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eriberto Medeiros, se filiou ao PSB de Pernambuco, na tarde desta quinta-feira (31/03), reforçando a Frente Popular de Pernambuco com a presença do seu grupo político. Também se filiaram ao partido, no mesmo ato político, os seus filhos, o advogado Eriberto Filho e Eriberto Vinicius, que terão participação ativa nas eleições de 2022.

Eriberto consolidou sua liderança no Estado ao longo dos últimos quatro anos, projetando seu trabalho na presidência do Parlamento estadual, com projetos de impacto social, visitando centenas de municípios e aproximando o Poder Legislativo da população. O deputado também foi responsável pela articulação de pautas importantes para a sociedade, em temas como segurança pública, empreendedorismo, agricultura e ação social.

“Nós estamos aqui nos somando ao PSB por acreditar nesses ideais, nos princípios de lealdade, de ética, de democracia, de coerência, em busca de igualdade social, que esse partido prega, defende e a luta mostra”, afirmou Eriberto em seu pronunciamento. “A história irá mostrar que a fraternidade, o amor, a seriedade, irá superar tudo. Aqui a conversa é uma só, estamos juntos pra manter Pernambuco no rumo certo”, defendeu o presidente.

Estiveram presentes no ato o governador Paulo Câmara, o deputado federal e pré-candidato a governador Danilo Cabral, o prefeito do Recife, João Campos, o secretário estadual e presidente do PSB-PE, Sileno Guedes, a prefeita de Cumaru, Mariana Medeiros, o vereador do Recife, Eriberto Rafael, além dos deputados estaduais Marcantonio Dourado Filho e Tony Gel, que também se filiaram ao PSB, junto com Jarbas Vasconcelos Filho e Mirian Lacerda, entre diversas lideranças políticas do Estado.