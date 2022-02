Eriberto Medeiros homenageia ex-deputado Antônio Corrêa com nome em rodovia na Mata Norte

Uma lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros (PP), presta uma homenagem (in memoriam) ao ex-deputado Antônio Corrêa, que também presidiu a Casa de Joaquim Nabuco por dois mandatos. Dessa forma, por meio da lei nº 17.631/2022, fica denominado de Rodovia Deputado Antônio Corrêa de Oliveira Andrade Filho a PE-004, no trecho que liga a entrada da PE-062 (Condado) até a entrada da PE-075 (Itambé), ambas na Zona da Mata Norte.

A referida lei do deputado Eriberto Medeiros reconhece os relevantes serviços prestados pelo deputado Antônio Corrêa à sociedade pernambucana, em especial nas regiões da Zona da Mata e Metropolitana, onde o parlamentar teve uma maior atuação em sua trajetória política.

O ex-deputado Antônio Corrêa era natural de Goiana, também na Zona da Mata Norte, e começou a vida política como vereador do Recife. Na sequência, foi deputado estadual por seis mandatos entre 1959 e 1982, tendo a honra, inclusive, de presidir o Parlamento Estadual por duas vezes. Ele também exerceu o cargo de secretário de Estado no governo Cid Sampaio e assessor especial do governo Jarbas Vasconcelos.

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Antônio Corrêa também atuou como conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE). Foi membro da Academia Pernambucana de Letras, onde ocupou a cadeira de número 17 entre os anos de 1978 e 2015, ano de seu falecimento, no dia 15 de abril, aos 87 anos. O seu currículo deixou um extenso legado de lições de vida, cidadania e política.