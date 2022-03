Eriberto Medeiros homenageia ex-senador Sérgio Guerra com nome em rodovia na Mata Norte

Uma lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Eriberto Medeiros, presta uma homenagem (in memoriam) ao ex-senador Sérgio Guerra. Por meio da lei nº 17.630/2022, fica denominado de Rodovia Senador Severino Sérgio Estelita Guerra a PE-74, no trecho que liga a entrada da BR-408 ao distrito de Siriji, em São Vicente Férrer, na Mata Norte do Estado.

A referida lei do deputado Eriberto Medeiros reconhece os relevantes serviços prestados pelo senador Sérgio Guerra à sociedade pernambucana. Em sua trajetória política, ele também exerceu cargos de deputado estadual e federal, secretário de Estado, além de ter sido presidente nacional do PSDB.

O ex-senador era natural do Recife, onde nasceu no dia 9 de novembro de 1947. Vindo de uma família de políticos, Sérgio Guerra era filho de Pio Guerra e de Jaci Estelita Guerra. Seu pai foi deputado federal por Pernambuco de 1955 a 1959 e seu irmão José Carlos Guerra de 1963 a 1968.

Formado em economia pela Universidade Católica de Pernambuco, Sérgio Guerra deu os primeiros passos na política participando ativamente na militância do movimento estudantil. Trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco e na iniciativa privada, além de ter sido pecuarista e criador de cavalos de raça.

A trajetória política iniciou em 1982, quando elegeu-se, pela primeira vez, como deputado estadual pelo MDB, se reelegendo em 1986, pelo PDT. Na sequência, venceu três eleições seguidas para deputado federal entre 1990 e 1998. Em outubro de 2002, foi eleito senador por Pernambuco, pela legenda do PSDB. Encerrou sua vida pública como deputado federal, após ter sido eleito em 2010. No ano de 2013, ainda viria a ser presidente nacional do PSDB.

Além dos cargos eletivos, Sérgio Guerra também atuou, por duas vezes, como secretário da Indústria e Comércio na gestão do governador Miguel Arraes, secretário Extraordinário de Pernambuco e secretário de Desenvolvimento Urbano e Projetos Especiais, ambos no governo de Jarbas Vasconcelos. O ex-senador Sérgio Guerra faleceu no dia 6 de março de 2014, aos 66 anos de idade, em São Paulo, deixando como legado suas lições de vida, cidadania e política.