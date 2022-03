Eriberto Medeiros se reúne com presidente da Associação do MPPE e debate pauta social da Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros, se reuniu com a presidente da Associação do Ministério de Pernambuco, promotora Deluse Amaral, em uma visita institucional, na presidência da Alepe, na última terça-feira (29/03). Ao lado da promotora Yelena Araújo, Deluse apresentou ao chefe do Parlamento estadual ideias de projetos e ações para promover a justiça e a cidadania no Estado.

O encontro foi registrado nas redes sociais de Eriberto, onde foram apresentados os projetos sociais que a Alepe tem realizado, como o Alepe Acolhe, que oferta de estágios para jovens oriundos do sistema de adoção do Estado, a realização constante das parcerias com a Polícia Civil e com a Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, para mutirões de cidadania, com emissão de documentos e diversos serviços públicos, além de diversas interlocuções com o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Na reunião, as integrantes do Ministério Público apresentaram algumas ideias, como as ações da Caravana do Idoso do MPPE, coordenado pela procuradora Yelena Araújo. Nesse projeto, existe uma campanha para fortalecimento dos fundos de direitos do idoso e da criança, utilizando a doação através da declaração do Imposto de Renda. O presidente Eriberto demonstrou interesse de colaborar com a iniciativa e expandir a divulgação para que mais pernambucanos participem e contribuam.