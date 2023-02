Eriberto Medeiros toma posse como deputado federal por Pernambuco

Eleito com 99.226 votos, Eriberto Medeiros (PSB) tomou posse, na manhã desta quarta-feira (01/02), como deputado federal pelo PSB de Pernambuco. Defensor das ações sociais, dos profissionais da segurança pública, da agenda municipalista e do empreendedorismo, Eriberto assume uma cadeira o Congresso Nacional colocando sua experiência no Parlamento para contribuir com o Brasil, avançando nas pautas de interesse do país.

Acompanhado da sua família, Eriberto vivenciou esse momento emocionante ao lado de colegas da bancada do PSB e de Pernambuco. Esse é o primeiro mandado do parlamentar como deputado federal, após dois mandatos de vereador do Recife, quatro de deputado estadual e três mandatos de presidente da Assembleia Legislativa, além de ter assumido o Governo do Estado por diversas vezes. “Tenham certeza, estou aqui com muito entusiasmo, vontade de acertar e trabalhar pelo povo pernambucano”, afirmou o deputado, após a cerimônia de posse.

Estiveram com o deputado Eriberto a sua esposa, a prefeita de Cumaru, Mariana Medeiros, e os filhos Eriberto Rafael, vereador e 1º Secretário da Câmara do Recife, e Fernando Medeiros.