Escola cria ‘delivery de livros’ para incentivar a leitura em Timbaúba

Devido à pandemia da Covid-19, a distância dos estudantes das salas de aula completa cinco meses no dia 18 de setembro. A saudade dos amigos, da escola e do aprendizado diário fez com que a diretora Maria das Neves Pontes pensasse em uma forma de oferecer algum acalento para os alunos da Escola Estadual Mariana Ferreira Lima, localizada no município de Timbaúba, na Zona da Mata.

A professora criou uma forma de continuar incentivando o hábito da leitura para os seus estudantes. Foi assim que nasceu o delivery de livros, que contou com a ajuda de outros professores que se voluntariaram para encarar a missão.

“Nós procuramos realizar a pedagogia de projetos pra movimentar, para que eles possam, de outras formas, com atividades extracurriculares, utilizando os componentes de disciplinas, possam efetuar outro tipo de atividades que não sejam o quadro, o livro, o caderno”, disse a diretora Maria das Neves Pontes, ou Das Neves, como prefere ser chamada.

Dos 3 mil títulos disponíveis na biblioteca da escola, 100 foram escolhidos para serem disponibilizados no delivery literário. Cada aluno recebe o livro em casa e pode ficar até duas semanas com a mesma leitura.

“Como nós já temos o projeto literário em nossa escola mesmo antes da pandemia, resolvemos ampliar de uma forma diferenciada para atender nossos estudantes que estão em casa”, disse Das Neves.

Maria Josevânia Praxedes, professora de português da escola, contou que topou de cara o projeto de levar a literatura para a casa das crianças. Todo o processo de entrega é feito de forma responsável e distanciada para evitar o contágio do novo coronavírus.

“Mesmo com toda a mudança, nós abraçamos a causa e fomos lá. Quando nós passamos essa ideia para eles [estudantes], eles também abraçaram”, afirmou a professora.

Para os alunos, o empréstimo dos livros durante a pandemia é uma maneira de estar em contato com a literatura mesmo estando longe da escola. Maria Clara Natieli, aluna do 6º ano, contou que as histórias ajudam a passar pelo momento de isolamento da pandemia.

“A escola vem até os alunos neste momento difícil. Acho muito legal esse projeto”, afirmou a aluna. “Adoro ler, porque auxilia no processo de crescimento e, para mim, está sendo um grande apoio nessa pandemia”, disse a estudante Iasmin Laise, de 14 anos.

*G1PE