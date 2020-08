Escola Estadual em Timbaúba cria serviço de delivery para empréstimo de livros

Para incentivar o hábito da leitura no período de isolamento social, a Escola Estadual Mariana Ferreira Lima, localizada no município de Timbaúba, na Zona da Mata Norte, criou o projeto literário Drive Book. A ação, vinculada à biblioteca da escola, expõe na frente da unidade de ensino uma série de livros paradidáticos destinados aos estudantes do 6º ao 9º ano a título de empréstimo para leitura com a família. Os jovens têm o prazo de duas semanas para a leitura e, após este período, eles recebem uma uma ficha de leitura utilizando a ferramenta Google Forms para ser respondida e enviada aos professores de língua portuguesa para correção.

“Diante do cenário de ensino remoto, necessário por conta do afastamento social e da paralisação das atividades presenciais, percebeu-se que uma atmosfera de insegurança e desmotivação para as atividades acadêmicas afetou os estudantes e suas famílias”, contou a gestora da escola, Neves Pontes. “Entendemos ser fundamental a escola repensar e reinventar estratégias que possam contribuir para melhorar a qualidade do ensino remoto ofertado e promover, dessa maneira, a aprendizagem significativa por meio de atividades interessantes que atraiam a atenção dos estudantes”, acrescentou.

Os alunos interessados em pegar algum título podem passar no Drive Book, de preferência, motorizado, com um responsável, para fazer a escolha do livro. A ação acontece uma vez por mês até o retorno das aulas presenciais, que ainda não tem data definida. “Uma das preocupações pedagógicas esteve relacionada ao desenvolvimento do hábito de leitura que desenvolva a fluência e as demais capacidades leitoras. Dessa forma, a busca segura das obras literárias, seguindo todas as medidas sanitárias preconizadas, colaborou para não descontinuarmos a prática da leitura, tão importante ao exercício da cidadania”, observou a gestora.

“Nosso maior intuito é incentivar o hábito da leitura em tempo de pandemia. Estando em casa, os estudantes, sem a presença dos pais, pois muitos já estão trabalhando, ficam ociosos até mesmo com as atividades remotas. Como temos um projeto literário em nossa escola desde 2016, resolvemos tirar as obras das estantes da biblioteca e realizar o empréstimo para eles lessem em casa”, finalizou.