Escola Pernambucana de Circo abre inscrições para curso de artes circenses

A Escola Pernambucana de Circo (EPC) está com inscrições abertas para uma nova turma, destinada para adolescentes e jovens. Serão ofertadas 28 vagas do Curso de Artes Circenses. As matrículas seguem até sexta-feira (20), por meio do formulário de inscrição, disponível aqui.

As aulas são gratuitas e os interessados irão aprender acrobacias de solo, coletivas e de molas, tais como mini trampolim, cama elástica e pista acrobática. Também serão ensinadas acrobacias aéreas, tecido, lira, trapézio, corda indiana, faixa, passeio aéreo, além de malabares com bolinhas, argolas, claves, diabolô, prato chinês e equilíbrio no arame, monociclo, perna de pau, rola-rola, entre outros.

Para participar os interessados precisam ter entre 16 e 29 anos. Ser autodeclarado negro, negra, pardo ou parda, morador de bairros da zona norte do Recife, com disponibilidade para participação nas aulas nas quintas e sextas das 14h às 17h.

Os estudantes com 85% de frequência no curso receberão certificados e ao final da formação estarão aptos para atuar no mercado criativo do circo, colaborando para a geração de renda dos participantes, através da possibilidade de atuação na própria Escola Pernambucana de Circo. O profissional também poderá integrar o grupo artístico profissional, a Trupe Circus, grupo que conta com mais de 20 anos e mais de 10 espetáculos montados.

A formação também facilita a inserção desses profissionais da arte nos espaços de formação, companhias, grupos e trupes existentes em Recife/Pernambuco/Brasil e podendo atuar também como artista independente.

Serviço

Inscrições para curso gratuito de artes circenses na Escola Pernambucana de Circo

Período: 16 a 20 de maio de 2022

Local: Escola Pernambucana de Circo (Av. José Américo de Almeida, 5 – Macaxeira, Recife/PE)

Informações: (81) 3266-0050 | Instagram: @escolapecirco