Escola pública de Caruaru forma maior rede de escritores mirins do Agreste do Estado

A Escola Municipal Major Sinval, localizada em Jardim Boa Vista, na cidade de Caruaru, realizou, no último sábado (12), o evento de lançamento de 100 escritores mirins. A iniciativa, que teve como público-alvo estudantes do pré- 1º ao 3º ano, faz parte de um projeto pioneiro da instituição, cuja proposta é atuar na defasagem do ensino-aprendizagem oriunda dos efeitos da pandemia, o que ocasionou o atraso no desenvolvimento da leitura, escrita e do desenvolvimento social escolar. Por meio da ação, as crianças tiveram a oportunidade de criar suas próprias publicações, que trazem textos, ilustrações e muita criatividade. A programação também contou uma sessão de autógrafos, prestigiada pelos familiares dos pequenos escritores.

O projeto foi realizado em sala de aula entre os meses de julho a novembro deste ano. Ao longo de quatro meses, os estudantes tiveram a oportunidade de acompanhar todo o processo para publicação dos livros. Durante os encontros, os professores buscaram abordar conteúdos ligados à língua portuguesa, história, artes e matemática. Entre as histórias construídas pelos alunos estão: O carro laranja, Uma família muito Legal, A menina e os animais, O coelho ligeirinho, A princesa penélope, O gatinho listrado e o peixe do mar, Frede em: o peixe e o jardim de Pedro. “A maioria dos alunos estão em processo de alfabetização, a exemplo dos estudantes da pré-escola. Entretanto, como não sabem escrever textos ainda, relataram suas histórias para que as professoras fizessem os registros. Os demais tiveram suas produções revisadas e orientadas pelas professoras” explica a gestora da escola e coordenadora do projeto, Lílian Renata Alves Mendonça.

A mobilização contou com apoio de oito professoras da escola, entre elas Aldeci Maria Serafim da Silva, Evilma Mendes, Lúcia Maria dos Santos, Luciana Aparecida Bezerra de Melo, Márcia Ivonete da Silva, Sara da Mata Valeriano Silva e Rosineide Oliveira Silva Ferreira. Juntas, elas se revezaram para contribuir no desenvolvimento da escrita, leitura e construção das histórias dos livros de cada aluno. “Além de todo nosso empenho de formar esses alunos, tivemos um desafio ainda maior:organizar o evento de lançamento. Cada livro produzido precisou ser impresso, porém, muitas de nossas crianças não tinham condições. Para isso, montamos rifas, mobilizamos grupos de WhatsApp, comerciantes e parceiros. Graças a essa rede do bem, conseguimos publicar cem livros em papel” conta, emocionada, a gestora.

A professora, também atuante no projeto, Lenice Souza da Silva Araújo, diz que a iniciativa é parte de um processo transformador na vida das crianças. “ Esta ação buscou ser muito mais que lançar um livro. Aqui, trabalhamos aspectos do direito de brincar, sonhar e ser feliz. Uma construção junta, amparada no amor, carinho e realização de ver esses meninos e meninas encaminhados para o futuro, com suas histórias e cheios de conhecimentos. Sem dúvida, demos um grande passo na vida deles”, destaca.

Ao todo, o projeto atendeu 53% de meninos e 47% de meninas. Ainda segundo a unidade escolar, a realidade social em que os estudantes estão inseridos é de extrema dificuldade, com a vulnerabilidade da insegurança, desigualdade social e, em alguns casos, em ambientes de conflitos familiares. “Isso tudo pode gerar um conflito geracional, como bloqueio na aprendizagem, desestimular a ida para escola, e deixá-los sem perspectivas futuras. E assistindo a tudo isso, nós, como educadores, do ensino público, buscamos reagir, assegurando para cada um deles educação e cuidado” acrescenta a coordenadora escolar, Adriana Flavia Leite Barros.

SOBRE O PROJETO – A formação dos novos escritores mirins está alinhado com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Base Nacional Comum Curricular – BNCC:Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa; e Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Interessados podem acessar os livros gratuitamente, na versão on-line, disponíveis no site da biblioteca da Estante Mágica: www.estantemagica.com.br. A ação tem proposta de continuidade em 2023, para isso, as professoras buscam apoiadores para apadrinhar os escritores. Faça parte da mobilização e entre em contato pelo e-mail: lilian.mendonca@prof.caruaru.govbr, e telefone: (81)99522-3001.