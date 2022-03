Escolas de Carpina, Timbaúba e Glória do Goitá recebem nova iluminação de LED

Mais de 200 escolas e creches pernambucanas passaram a contar com lâmpadas LED em suas salas de aulas, bibliotecas e demais dependências, em 2021. A ação de eficiência energética promovida pela Neoenergia Pernambuco contribui diretamente com a melhora do desempenho educacional dos alunos, pois uma iluminação inadequada torna a sala escura, diminui a atenção, aumenta a fadiga, prejudica a visão e, em alguns casos, ainda gera dor de cabeça nos estudantes. No total foi investido R$ 1,6 milhão na substituição de mais de 45 mil lâmpadas de unidades educacionais espalhadas por 14 municípios, sendo eles Abreu e Lima, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Igarassu, Garanhuns, Paulista, Ipojuca, Caruaru, Carpina, Timbaúba, Palmares e Glória do Goitá.

A ação de substituição de lâmpadas faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Aneel. A iniciativa tem como finalidade contribuir com o uso correto da energia, evitando desperdício e contribuindo diretamente para a economia na conta das unidades. Essas trocas em escolas e creches representam uma redução de consumo na ordem de 1.450.000,00 kWh/ano, postergando a necessidade de aumentar a geração de energia elétrica no sistema brasileiro.

“O uso de lâmpadas LED traz uma série de benefícios, além de gerar economia de energia”, lembra a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Mascarenhas. “Elas possuem maior vida útil, com duração de aproximadamente 25 mil horas, enquanto as lâmpadas fluorescentes duram 15 mil horas, além de não possuírem elementos tóxicos na sua composição”, explica a gerente.

A ação de substituição e doação de lâmpadas LED, além de compor o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – conjunto de 17 temas e 169 metas para o alcance de um mundo mais sustentável, conforme determinado pela Assembleia Geral das Nações Unidas da ONU – do qual o Grupo Neoenergia é signatário.

Confira a lista de escolas e creches beneficiadas: