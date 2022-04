Escolas do Paudalho oferecem educação aliada às inovações tecnológicas de ensino

Com o objetivo de proporcionar uma educação alinhada às inovações tecnológicas de ensino, as escolas da Rede Municipal do Paudalho passam a contar com equipamentos que permitem as mais diversas modalidades na troca de conhecimentos entre professores e estudantes.

Tablets, impressoras, roteadores, projetores, cabeamentos, internet e notebooks foram distribuídos nas unidades de ensino gerenciadas pelo Município. De acordo com a Secretaria de Educação (Seduc), nos próximos meses as escolas ainda receberão computadores de última geração.

Estudantes da Rede Municipal de Ensino do Paudalho mostram o tablet que ganharam. Foto: Josué Júnior/ Prefeitura do Paudalho

“Esses equipamentos oferecem, aos nossos alunos e professores, o desenvolvimento da criatividade e exclui as fronteiras físicas, dando espaço ao contato com pessoas de diferentes culturas. Também contribui positivamente na execução de novas metodologias de ensino e ainda permite um respeito à individualidade dos estudantes”, disse José Dionízio de Araújo Júnior, Secretário Executivo de Educação e Articulador Municipal Educação Conectada.

Conforme José Dionízio, os docentes e estudantes estão sendo treinados para melhor usufruir dos equipamentos e ferramentas adquiridas.

Estamos realizando formações sobre a importância da tecnologia e sobre o uso das ferramentas em si. No próximo mês, vamos trocar conhecimentos sobre: Explorando o Tablet e Explorando as Tecnologias Digitais na Educação Infantil e Anos Iniciais”, por exemplo, complementou.

Computadores serão entregues nas escolas nos próximos meses Foto: Divulgação/ Seduc

NÚMEROS:

A Rede Municipal de Ensino do Paudalho contabiliza atualmente 8.388 estudantes e 676 professores.