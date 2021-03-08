Escritor Leonilton Carneiro publica poesia em homenagem as mulheres

08 de Março é Dia Internacional a Mulher. O escritor Leonilton Carneiro divulgou uma poesia em homenagem as mulheres.
HOMENS, ACORDEM !
(Leonilton Carneiro – Homenagem à Mulher)
QUANDO PENSARES
QUE A MULHER É FRÁGIL…
PROCURA TE LEMBRAR
DE QUANTAS VEZES
TUA MÃE TE DEU FORÇAS
PARA TE LEVANTARES;
QUANDO PENSARES
QUE A MULHER NÃO ENTENDE DENADA…
VÊ SE LEMBRAS
DE QUANTOS CONSELHOS
PRECISATE OUVIR;
QUANDO TE SENTIRES CANSADO
DO TEU TRABALHO INSANO…
TENTA SABER COMO É A JORNADA
DA MULHER QUE “SE VIRA”
PARA CUIDAR DE CASA, FILHOS E MARIDO
ESQUECENDO-SE DE SI MESMA,
DIA A DIA, SEM GEMIDO;
QUANDO PESNSARES
QUE A MULHER É TUA PROPRIEDADE
E FICARES INCONFORMADO
POR ELA NÃO TE SUPORTAR MAIS…
DEIXA-A SEGUIR EM PAZ !
MALTRATÁ-LA É SE DECLARAR
DE QUE FOSTE INCAPAZ
DE FAZÊ-LA FELIZ
E DE SABER AMAR.
(Parabéns Mulher, pelo seu dia- 8/3/21)
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