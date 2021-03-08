Destaques Regional Últimas Notícias

Escritor Leonilton Carneiro publica poesia em homenagem as mulheres

1 dia atrás
Adicionar comentário

08 de Março é Dia Internacional a Mulher. O escritor Leonilton Carneiro divulgou uma poesia em homenagem as mulheres.

HOMENS, ACORDEM !

(Leonilton Carneiro – Homenagem à Mulher)

QUANDO PENSARES

QUE A MULHER É FRÁGIL…

PROCURA TE LEMBRAR

DE QUANTAS VEZES

TUA MÃE TE DEU FORÇAS

PARA TE LEVANTARES;

QUANDO PENSARES

QUE A MULHER NÃO ENTENDE DENADA…

VÊ SE LEMBRAS

DE QUANTOS CONSELHOS

PRECISATE OUVIR;

QUANDO TE SENTIRES CANSADO

DO TEU TRABALHO INSANO…

TENTA SABER COMO É A JORNADA

DA MULHER QUE “SE VIRA”

PARA CUIDAR DE CASA, FILHOS E MARIDO

ESQUECENDO-SE DE SI MESMA,

DIA A DIA, SEM GEMIDO;

QUANDO PESNSARES

QUE A MULHER É TUA PROPRIEDADE

E FICARES INCONFORMADO

POR ELA NÃO TE SUPORTAR MAIS…

DEIXA-A SEGUIR EM PAZ !

MALTRATÁ-LA É SE DECLARAR

DE QUE FOSTE INCAPAZ

DE FAZÊ-LA FELIZ

E DE SABER AMAR.

(Parabéns Mulher, pelo seu dia- 8/3/21)

Artigos recomendados

Deixe um comentário