Escritora e poeta Ezter Liu lança “Balaclava”, seu quarto livro, em Goiana

Escritos afiados, urgentes e inflamados que versam sobre o ser mulher dão a tônica do novo livro da escritora, poeta e compositora pernambucana Ezter Liu. “Balaclava”, um compilado de poemas que representam um grito feminista através da literatura, ganha lançamento na cidade de Goiana nesta sexta-feira (12/05), às 19h, no Ateliê Valcira Santiago, com entrada gratuita para o público.

Com uma escrita autêntica e de personalidade, Ezter Liu leva a seu quarto livro palavras mais ferinas do que nunca. Em “Balaclava”, a autora reúne escritos atemporais de sua trajetória na literatura, alguns inéditos, outros já publicados e declamados nas redes sociais. São 30 poemas de teor reativo, ácido e empoderado, que vertem a violência e o impedimento sofrido pelas mulheres, especialmente as mulheres do interior. Um golpe e, ao mesmo tempo, uma resposta poética à opressão patriarcalista.

Ezter conta que a ideia do livro surgiu durante a pandemia, uma provocação diante da grande procura da população pelas máscaras. “O objeto balaclava, pra mim, representa a maior máscara de todas, a que mais esconde, a que mais protege, o que me levou a refletir sobre o que está dentro, por trás da máscara. O que martela dentro da sua cabeça?”, filosofa a autora.

Com realização da Anilina Produções, através de incentivo do Funcultura, por meio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, “Balaclava” entoa uma narrativa de desabafo, inquieta e disruptiva, propondo a reconstrução de visões e discursos sobre a mulheridade. O projeto gráfico é assinado por Priscila Lins e Tiago Salgueiro, trazendo uma estética contemporânea e arrojada, com cores e elementos que acompanham a força poética dos textos.

Finalizando uma circulação pelo interior de Pernambuco, após passar por Garanhuns e Arcoverde neste início de maio, o lançamento de “Balaclava” chega a Goiana com uma programação que conta com bate-papo com a autora e sarau com leitura de textos do livro pelo coletivo Slam das Heroínas, com as poetas Rubí, Deborah, Eva e Jhoanne, além de outras participações especiais. O livro estará à venda durante os lançamentos pelo valor de R$ 20.

Sobre a autora – Ezter Liu é escritora, poeta e compositora pernambucana natural de Recife e radicada em Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Graduada em Letras, se consagra na literatura pernambucana com uma escrita visceral e marcante, que transita entre prosa e poesia, protagonizando vivências e dilemas do ser mulher no interior de Pernambuco. Possui três livros lançados – “Vermelho Alcalino” (2015); “Das Tripas Coração” (2018), com o qual foi a primeira mulher a vencer o Prêmio Pernambuco de Literatura, da Cepe; e “Breves Fogueiras” (2021), incentivado pela Lei Aldir Blanc.