Espaço Reconciliação seleciona atores viver “Padim Ciço”

O espaço Reconciliação está promovendo a seleção de 12 novos atores para participar do espetáculo sobre um dos personagens mais emblemáticos da Igreja Católica do Nordeste, o padre Cícero Romão Batista. O fundador do Juazeiro é um dos maiores centros de turismo religioso do Brasil, famoso pelas romarias. O título do espetáculo é “Padre Cícero por ele mesmo”, e homenageará o padre cearense, por ocasião dos 150 anos de sua ordenação sacerdotal.

Desde 2015, “Padre Cíço” encontra-se reconciliado com a Igreja Católica. A seleção será no sábado (8), no espaço Reconciliação, que fica no povoado de Duas Pedras, cerca de 2 quilômetros depois do bairro da Pirauíra, zona rural de Limoeiro. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e do sexo masculino. Outras informações pelo número (81) 9 9152 8768. A realização é do próprio Espaço Reconciliação, sob a coordenação do padre ator José Ramos, que interpretará o padre Cícero.

Por dentro

Nascido na cidade cearense do Crato em 1844, o padre Cícero ordenou-se em 1870. Cresceu na confluência de dois mundos: o universo mágico do misticismo sertanejo, no qual a crença em lobisomens, almas penadas e mulas-sem-cabeça convivia com a festiva devoção aos santos padroeiros, e com as advertências apocalípticas dos profetas populares, que pregavam o fim dos tempos.

Em decorrência das acusações de que era um rebelde, um desobediente à hierarquia católica e um semeador de fanatismos, ele foi alvo de um inquérito eclesiástico que terminou por proibi-lo de rezar missas, de confessar fiéis e de ministrar sacramentos como o batismo e o matrimônio.

No entanto, desde 2015, o padre Cícero foi reconciliado com a Igreja Católica que já reconhece a sua importância e avalia sua canonização.

Foto: Reprodução