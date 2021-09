Espaguete Nissin: receitas criativas com carne seca e limão siciliano para os amantes de massa

Sempre atenta às tendências que mais agradam aos consumidores, a NISSIN FOODS DO BRASIL concebeu duas opções de receitas com uma das massas mais famosas do mundo: o espaguete, um clássico amado pelos brasileiros.

A linha de produtos Espaguete Nissin, além de prática e saborosa, é super versátil, o que facilita a criação e a releitura de diversos pratos. A primeira opção dá uma nova identidade ao Espaguete Nissin ao reunir dois ingredientes que costumam estar presentes na cozinha dos brasileiros: a carne seca e o requeijão.

A segunda receita traz a combinação do Espaguete Nissin com bacon e limão siciliano, para quem gosta de um sabor bem marcante.

Confira abaixo as duas receitas completas:

Espaguete Nissin com carne seca, requeijão e mel

Ingredientes

1 pacote de Espaguete Nissin T5 (500g);

350 gramas de carne seca (retirado o sal e desfiada);

1 cebola média cortada em tiras;

3 dentes de alho picados;

1 copo de requeijão cremoso;

100 ml de leite;

100 ml de óleo vegetal;

1/2 xícara (chá) de cebolinha cortada em rodelas;

1/2 xícara (chá) de salsinha picada;

100 gramas de queijo ralado grosso;

2 colheres (sopa) de mel.

Modo de preparo

Molho de carne seca e requeijão: em uma frigideira grande, aqueça o óleo e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e a carne seca desfiada e refogue por mais 5 minutos. Adicione o requeijão e o leite e espere levantar fervura. Desligue o fogo e acrescente a salsinha e a cebolinha.

Espaguete Nissin T5 (500g): prepare o Espaguete Nissin T5 (500g) de acordo com as instruções no verso da embalagem.

Montagem do prato: coloque o Espaguete Nissin T5 (500g) em uma travessa com molho de carne seca e requeijão e misture. Salpique o queijo ralado e regue com o mel por cima. Sirva em seguida.

Preparo da carne seca: primeiro, retire o sal colocando a carne seca de molho em água na geladeira por 12 horas. Troque a água por três vezes no mínimo. Após a retirada do sal, cozinhe a carne seca até que ela fique macia e, em seguida, desfie.

Espaguete Nissin Sicilano

Ingredientes

1 pacote de Espaguete Nissin T5 500g;

250 gramas de bacon cortado em cubos pequenos;

1 cebola média bem picada;

Raspas da casca de 2 limões sicilianos;

400 ml de creme de leite;

200 ml de leite.

Modo de preparo

Em uma panela ou frigideira, frite o bacon sem adicionar de gordura, até que fique dourado. Reserve.

Molho: na mesma panela em que fritou o bacon e utilizando sua própria gordura, frite a cebola sem deixar dourar. Acrescente metade das raspas dos limões, misture e deixe brotar o aroma. Junte o leite e o creme de leite e espere levantar fervura. Corrija o sal, desligue o fogo e reserve.

Espaguete Nissin T5 500g: prepare o espaguete de acordo com as instruções da embalagem.

Montagem do prato: misture o macarrão ao molho e transfira para uma travessa. Finalize adicionando o bacon frito e salpique com mais raspas de limão. Sirva imediatamente.

Dicas: o bacon pode ser substituído por peito de peru, cortado em cubos. Prefira o limão siciliano, mas ele pode ser substituído por outro tipo de limão, desde que tenha a casca com boa aparência.

