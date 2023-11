Espetáculo leva vivências artísticas para mulheres negras, rurais e periféricas do interior do Estado

Um estudo recente, apontou, que 45% das mulheres brasileiras apresentaram, no contexto pós-pandemia de covid-19, um quadro de diagnóstico de ansiedade, depressão ou outros tipos de transtornos mentais. Pensando nisso, de 6 a 8 de novembro, o município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, recebe pela primeira vez o espetáculo Lua: Uma Imersão no Sentir. O evento, realizado no Sesc Arcoverde (Rua Capitão Arlindo Pacheco de Albuquerque, nº 364, Centro), tem acesso gratuito e conta com o incentivo da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Governo do Estado, por meio dos recursos do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura).

A ação tem ainda como proposta proporcionar às mulheres negras, rurais e periféricas, do município e região, um conjunto de vivências culturais, por meio de música, dança e rodas de diálogo, para uma construção de mais afeto, amor próprio e reflexão para o autocuidado da saúde mental e bem-estar do público feminino.

O espetáculo, dividido em seis blocos e 18 cenas, foi elaborado pela artista pernambucana, bailarina, cantora, compositora, produtora cultural e coordenadora do projeto, Luana Costa, Lua. “Em 2019 me vi com TAG (transtorno de ansiedade generalizada) e, através da percepção e diagnóstico da doença, resolvi desenvolver uma trilha sonora de apreciação e baixas frequências que me levavam para um estado de pausa e meditação”, explica Lua ao transformar a experiência própria em um espetáculo para chegar às outras mulheres pernambucanas. A ação aconteceu graças à aprovação no edital da Lei Aldir Blanc Pernambuco.

Dentro do evento há um encontro imersivo para 60 mulheres diagnosticadas com psicopatologias e que são assistidas pelo Centros de Apoio Psicossocial (Caps) de Arcoverde e seu entorno. “São três dias de oficinas. Em cada dia um grupo de 20 mulheres vai poder experienciar uma oficina de consciência corporal e expressão. Além disso, o projeto proporciona ao público feminino uma roda de conversa com a psicóloga Janaína Cavalcanti”, antecipa Lua.

O ponto alto da programação é o espetáculo Lua: Uma Imersão no Sentir, encenado no Teatro Geraldo Barros do Sesc Arcoverde. O espaço, que tem capacidade para acomodar 154 pessoas, tem três sessões gratuitas: segunda-feira (6), terça-feira (7) e quarta-feira (8), sempre a partir das 11h. A exibição conta com intérprete de libras e é gratuita, bastando retirar os ingressos uma hora antes do início do evento.

Programação

Segunda (6), terça (7) e quarta-feira (8)

8h – Oficina de Consciência Corporal e Expressão com Lua

9h30 – Roda de conversa com a psicóloga Janaína Cavalcanti

10h30 – Intervalo

11h – Espetáculo Lua no Teatro Geraldo Barros