Espetáculo ‘Nino Alves-ExperimentaSons’ desembarca na Mata Norte 

Acontece, nesta sexta-feira (16), no Espaço Cultural Mauro Mota, em Nazaré da Mata – Capital Estadual do Maracatu Rural, o espetáculo ‘Nino Alves-ExperimentaSons’. O projeto, que teve estreia no Recife, agora, desembarca na Mata Norte. A iniciativa, que conta com incentivo do Funcultura, visa celebrar os 20 anos de carreira do multiartista, Nino Alves. O show, programado para acontecer a partir das 20h30, é gratuito, e busca valorizar a música regional pernambucana, unindo criatividade, música instrumental, percussiva e melódica não-convencional.

Durante a apresentação, o artista fará uma mescla musical, que combina poesias e canções. A ideia é transmitir às crianças, adolescentes, jovens e adultos a percepção e contemplação da música local e regional, a partir dos sons extraídos de sucata e diversos tipos de materiais. Entre eles: PETfone e o Garrafão Falante, construídos pelo próprio artista. Há, ainda, dentro dessa infinidade musical, outros componentes sonoros, como sementes, serra de marcenaria, cabaças, tigelas de vidro, molhos de chaves, catracas de moto e bicicleta.

Na ocasião, o show ‘Nino Alves-ExperimentaSons’ é acompanhado pelos músicos: Betinho Lima (percuteria), Lucas Romeiros (guitarra e violão) e Efraim Rocha (contrabaixo). Para este projeto, também foram convidados artistas regionais, com relevante importância musical. São eles: Baixinho dos Oito Baixos (Vicência); e o maestro Guilherme Otávio (Nazaré da Mata). Juntos, eles vão se revezar, trazendo toda musicalidade para o público.

FORMAÇÃO

O projeto, além da rodada de shows itinerantes, também vai percorrer escolas públicas das regiões contempladas com a programação artística: Nazaré da Mata, Garanhuns, Arcoverde e Recife. Em cada uma delas, Nino Alves ministrará um workshops com estímulo à criatividade musical. A ação consiste em trocar ideias com os participantes para criação de instrumentos com objetos que podem ser encontrados em casa. Aliado a isso, o artista irá trabalhar, dentro do ciclo de formação, a importância de valorização às músicas regionais, como um elemento de apropriação cultural, que precisa ser preservado e cultivado pelo público.

SOBRE NINO ALVES –

Ele é percussionista, compositor e poeta. Sua trajetória na música iniciou ainda na infância, a partir dos 8 anos de idade. No universo musical, se destaca pela inovação de pensar e criar experimentações sonoras em objetos/instrumentos inusitados e inesperados. Sua estreia oficial como percussionista teve início em 2002. À época, morava na cidade de Garanhuns. Foi lá que ingressou na banda Muendas. Ao lado do grupo, o artista fez uma imersão nos ritmos regionais, com ênfase nos pernambucanos. Em vinte anos de trajetória artística, coleciona importantes feitos dentro da música, com participação em festivais, mostras e espetáculos no brasil e no exterior, a exemplo da turnê Música Rural, na Europa. E, recentemente ficou entre os 5 finalistas do DMX New Talent, concurso destinado a dar visibilidade a instrumentistas de todo o Brasil, onde foi contemplado com o primeiro lugar por voto popular.