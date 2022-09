Espetáculo ‘Nino Alves-ExperimentaSons’ tem apresentação gratuita no Recife 

Neste fim de semana a capital pernambucana será palco de um evento especial, que envolve uma atmosfera musical rica em timbres e possibilidades sonoras. Trata-se da estreia da turnê ‘Nino Alves- ExperimentaSons’ – evento dedicado à música regional pernambucana na qual une criatividade, música instrumental, percussiva e melódica não-convencional. A iniciativa, pioneira, promete colocar o público infantil e adulto para dançar e cantar sem parar, visa celebrar os 20 anos de carreira do multiartista pernambucano, Nino Alves. No Recife, o palco da festa acontece neste sábado (10), dentro do Festival Panela do Jazz, no Poço da Panela, às 16h. A programação, ofertada gratuitamente ao público, conta com incentivo da Fundarpe e do Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura.

O espetáculo, que mescla música instrumental com poesias e canções no repertório, tem como proposta transmitir às crianças, adolescentes, jovens e adultos a percepção e contemplação da música local e regional, a partir dos sons extraídos de sucata e diversos tipos de materiais.

“Quero mostrar ao público, por meio desse trabalho musical, o ressignificado que, juntos, podemos dar aos objetos do nosso dia a dia, que poderiam estar em desuso ou até mesmo ferindo a natureza pelo descarte incorreto” diz o artista.

No palco, Nino Alves fará uma mistura de elementos que vão resultar em vários ritmos a partir de seus instrumentos musicais para lá de criativos. Entre eles: PETfone e o Garrafão Falante, construídos pelo próprio artista. Há, ainda, dentro dessa infinidade musical, outros componentes sonoros, como sementes, serra de marcenaria, cabaças, tigelas de vidro, molhos de chaves, catracas de moto e bicicleta.

“Com a junção desses ingredientes vamos levar para o palco uma vasta possibilidade musical capaz de dar ritmo e musicalidade aos gêneros já conhecidos do nosso repertório raiz, a exemplo do coco de roda, frevo, baião, maracatu, entre outros”,finaliza.

Além do Recife, nesta primeira temporada, o projeto também vai contemplar outras cidades do estado. Na sexta-feira (16), a programação desembarca no Espaço Cultural Mauro Mota, em Nazaré da Mata, a partir das 20h30. Também atuando na manutenção das dinâmicas culturais e musicais, por cada cidade e região que passar, Nino Alves receberá no palco artistas convidados. Estão confirmados para a estreia no Panela do Jazz os percussionistas Nego Henrique e Iran Silva (Recife); e o multi-instrumentista Henrique Albino (Recife). Já em Nazaré da Mata, os convidados são: o compositor e cantor Baixinho dos Oito Baixos (Vicência); a trombonista Larissa Michele (Aliança), e o maestro Guilherme Otávio (Nazaré da Mata).

FORMAÇÃO

O projeto, além da rodada de shows itinerantes, também vai percorrer escolas públicas das regiões contempladas com a programação artística: Nazaré da Mata, Garanhuns, Arcoverde e Recife. Em cada uma delas, Nino Alves ministrará um workshops com estímulo à criatividade musical. A ação consiste em trocar ideias com os participantes para criação de instrumentos com objetos que podem ser encontrados em casa. Aliado a isso, o artista irá trabalhar, dentro do ciclo de formação, a importância de valorização às músicas regionais, como um elemento de apropriação cultural, que precisa ser preservado e cultivado pelo público.

TURNÊ –

Após a primeira temporada de apresentações, em Setembro, o espetáculo ‘ Nino Alves-ExperimentaÇões’ se programa para o mês de outubro. Nesta etapa, o projeto contempla a cidade de Arcoverde. Lá, o evento acontece na Estação da Cultura, dia (07), às 20h. Em seguida, será a vez de Garanhuns, no dia (08), às 20h, no teatro do CPC Sesc Garanhuns. Entre os artistas convidados, o percussionista Rafael Inácio; e o acordeonista Zezinho do Acordeon.

SOBRE NINO ALVES –

Ele é percussionista, compositor e poeta. Sua trajetória na música iniciou ainda na infância, a partir dos 8 anos de idade. No universo musical, se destaca pela inovação de pensar e criar experimentações sonoras em objetos/instrumentos inusitados e inesperados. Sua estreia oficial como percussionista teve início em 2002. À época, morava na cidade de Garanhuns. Foi lá que ingressou na banda Muendas. Ao lado do grupo, o artista fez uma imersão nos ritmos regionais, com ênfase nos pernambucanos. Em vinte anos de trajetória artística, coleciona importantes feitos dentro da música, com participação em festivais, mostras e espetáculos no brasil e no exterior, a exemplo da turnê Música Rural, na Europa. E, recentemente ficou entre os 5 finalistas do DMX New Talent, concurso destinado a dar visibilidade a instrumentistas de todo o Brasil, onde foi contemplado com o primeiro lugar por voto popular.Foto divulgação

Ficha Técnica

Coordenação Geral e Artista – Nino Alves

Produção Geral – Cabocla Produção

Produção Executiva – Amata Produção

Assessoria de Imprensa – Salatiel Cícero

Mídias Sociais – Lucas Diz e Juliana Queiroga

Figurino – Ana Paula Melo

Músicos – Efraim Rocha, Betinho Lima, Lucas Romeiro

Apoios – Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, Festival Panela Jazz, Estação da Cultura de Arcoverde