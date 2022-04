Espetáculo “Paixão Santa de Cristo” e “Caminhada da Paixão” integram a programação da Semana Santa em Santa Maria do Cambucá

Nos dias 14 e 15 de abril de 2022, às 19h, acontece, em Santa Maria do Cambucá-PE, a “Paixão Santa de Cristo”, espetáculo promovido pela Associação Teatral Paixão Santa de Cristo (ATPSC).

A apresentação é realizada no teatro ao ar livre Dr. João David de Souza Filho e conta com a participação de pessoas de diferentes segmentos da sociedade local (paroquianos, gestores escolares e professores, estudantes, profissionais liberais, crianças, idosos, dentre outros).

O espetáculo, realizado desde 1998, tem duração aproximada de 2h30min e apresenta 19 cenas que contam a história da vida de Jesus de Nazaré, desde o princípio até sua ascensão aos céus. Ao longo dos anos, o evento foi crescendo e se tornando um dos principais atrativos turísticos do município durante este período.

Os ingressos custam R$ 5,00 e crianças até 10 anos não pagam. Mais informações: (81) 98294-5828.

Caminhada da Paixão

Com um público de aproximadamente 1.200 pessoas, vindas de todas as comunidades paroquiais e cidades circunvizinhas, a Caminhada da Paixão acontece desde 2017. O evento é uma organização da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e tem o apoio da prefeitura de Santa Maria do Cambucá.

Em sua quarta edição, a Caminhada da Paixão é realizada sempre na Quarta-feira Santa (13/04), saindo da capela Nossa Senhora do Carmo, às 05h, com cinco paradas para reflexão, em direção à Igreja Matriz, finalizando com a bênção sacerdotal e partilha (café da manhã).