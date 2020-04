Está em casa com a família? Confira dicas de atividades para fazer com as crianças

A pandemia de COVID-19 trouxe muitas mudanças para a rotina de todos. Mas por que não fazer deste período um momento especial dentro de casa, com atividades a serem realizadas em família e, principalmente, com as crianças? Afinal, se praticar exercício é bom, na companhia de quem amamos é melhor ainda.



Pensando na quarentena, a SELFIT Academias está disponibilizando vídeos (https://www.selfitacademias.com.br/emcasadoseujeito) de treinos para os adultos, às crianças e, também, para que todos possam fazer juntos. Os instrutores da marca Guilherme Vieira e Vagner Falchetti falam da importância deste momento familiar, para estreitar o vínculo e evitar o sedentarismo.



“As brincadeiras podem ser transformadas em atividades físicas, desenvolvendo a resistência muscular e a coordenação motora, como pular, andar, agachar, pintar, escrever”, explica Viera. “Mas é importante que as atividades sejam feitas pelos adultos juntamente com as crianças”, completa Guilherme.



De acordo com Falchetti, é importante que todas as coordenações motoras sejam desenvolvidas quando criança. “Às vezes, as atividades lúdicas ou brincadeiras exercem uma grande finalidade, até mesmo para os adultos, pois nem todas as coordenações foram exploradas na fase de desenvolvimento motor, quando criança”, destaca.



Além disso, a atividade física, alinhada com a brincadeira, trará momentos de alegria, além de aproximar ainda mais pais e filhos num momento tão delicado globalmente.



Confira abaixo algumas dicas dos especialistas:



Dança



Dancem ao som das músicas preferidas, riam juntos e incentivem uns aos outros.



Batata quente



Fiquem em círculo com uma bola no centro das atenções. Uma pessoa deve controlar a música e a bola vai passando. Quando a música parar, quem estiver com a bola na mão deve pagar uma prenda e sair da brincadeira. Ao final, ficam apenas dois participantes e, quem for mais rápido em se livrar da bola, ganha.



Vivo ou morto



Um é o mestre e ordena se os jogadores estão vivos ou mortos. Quando dito vivo, todos ficam em pé e, quando é falado morto, todos agacham. Essa brincadeira trabalha os membros inferiores, quadríceps e glúteos.



Pega-pega



É ótima para as crianças e adultos se movimentarem. Uma das crianças deve ser a “pegadora”, todas as outras devem correr para não serem pegas. Quem for pego, vira o próximo “pegador”. Para facilitar a brincadeira, podem ser criados alguns “piques”, pontos em que as crianças estão a salvo de serem pegas.



Amarelinha



Com um giz, desenhe na calçada ou asfalto um retângulo, dividido em dez retângulos menores. Essas são as casinhas, cada uma numerada de 1 a 10. Na parte de cima, depois do 10, escreva “céu”.



A primeira criança a jogar deve ficar parada antes do primeiro retângulo. De lá, ela deve atirar uma pedrinha na primeira casinha (essa não poderá ser pisada). Depois, deve seguir pelos outros números, sem cair.



Se cair ou pisar com os dois pés onde era para pisar só com um, perde a vez e, na próxima rodada, terá que tentar o mesmo número de novo, até acertar.



Da casinha 1, vai para a 2 e assim por diante, até chegar no céu. Quem chegar primeiro, ganha!



Alongamentos

Borboleta: sente-se no chão, junte as solas dos pés e comece a subir e descer os joelhos alongando os adutores de coxa.



Ombros: com um braço, cruze o peitoral, e, com o outro braço, puxe o cotovelo contra o peitoral, espere 10 segundo e troque os braços, alongando deltoide lateral e posterior.



Aulas online



A SELFIT está oferecendo diariamente aulas online em seus canais na Internet (redes sociais, apps e site), com dicas de exercícios fáceis a serem realizados em casa, sem a necessidade do uso de equipamentos.



A marca fechou suas portas no dia 19 de março, em todas as 70 unidades espalhadas pelo Brasil, por conta da pandemia de COVID-19.



As ferramentas digitais da rede são gratuitas e podem ser utilizadas por toda a população, não apenas por alunos. Entre as opções oferecidas estão treinos funcionais, aulas de Yoga, Fit Dance e Muay Thai, por exemplo.



Além disso, a SELFIT conta com dois aplicativos, um para orientação nutricional (App Self Sem Culpa) e outro específico para treinos, o App SELFIT.



A rede, do segmento low cost high value, também está promovendo duas Lives diárias no Instagram para auxiliar durante o período de resguardo.