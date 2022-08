Estado investe R$ 20 milhões para implantar Sistema Adutor Pesqueira-Poção, no Agreste

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (24.08), o investimento de R$ 20 milhões para a implantação do Sistema Adutor Pesqueira-Poção, integrante do Complexo da Adutora do Agreste. Após a conclusão das obras, será possível abastecer Poção com as águas vindas da transposição do Rio São Francisco, que já chegam a Pesqueira, beneficiando 12 mil habitantes. Na ocasião, o Estado ainda liberou mais R$ 41 milhões para obras em todas as regiões e no distrito de Fernando de Noronha, alcançando o total de R$ 128 milhões em ordens de serviço somente nesses últimos dois dias.

De acordo com o governador Paulo Câmara, as ações são fruto de convênios do Estado com os municípios. “Vamos levar novas adutoras às cidades pernambucanas e também estamos trabalhando na recuperação de estradas, levando quadras cobertas a todas as escolas e tendo essa oportunidade de fazer parcerias junto aos municípios, para que os serviços sejam feitos com recursos do Governo de Pernambuco”, pontuou.

Ainda na área de recursos hídricos, foram autorizadas a implantação do sistema de abastecimento de água do distrito de Albuquerque Né, em Sertânia, Sertão do Moxotó; a perfuração de poço tubular profundo no bairro de Maranguape I, em Paulista (Região Metropolitana do Recife); a implantação da rede para atender ao matadouro público de Capoeiras, Agreste Meridional; e o projeto básico do sistema de abastecimento de água de Triunfo, no Sertão do Pajeú. Também serão construídas a nova estação elevatória de esgoto e a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Izacolândia, em Petrolina, no Sertão do São Francisco. Por sua vez, o sistema de esgotamento sanitário de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca (RMR), vai ser complementado.

ESTRADAS – Reforçando a infraestrutura viária e o desenvolvimento urbano do Estado, foi anunciado o investimento de R$ 18 milhões na requalificação de 13,1 quilômetros da PE-009, em Ipojuca, no trecho entre Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas e também entre a PE-51 e Serrambi. Ainda serão feitas a recuperação e pavimentação de ruas em Fernando de Noronha; a terraplenagem, pavimentação e sinalização de diversas ruas em São Bento do Una, no Agreste Central, e em Poção; a restauração da iluminação pública da BR-232 no trecho urbano de Pombos, na Mata Sul; e a obra de uma passagem molhada em Triunfo.

A secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernandha Batista, detalhou as ações e destacou o potencial de desenvolvimento que elas representam para o Estado. “O governador Paulo Câmara vem sempre aumentando os investimentos em infraestrutura. Na obra do sistema adutor, vamos melhorar tanto o ambiente urbano quanto a parte rural de Pesqueira e Poção”, comentou. “No Litoral Sul, chegaremos com uma obra importante na PE-009, porque estamos no início do período do verão, quando há um aumento de fluxo. Em setembro e outubro, o serviço já vai estar em ritmo bem avançado, trazendo soluções tanto para os turistas quanto para os moradores em Porto de Galinhas e Serrambi”, acrescentou.

Os estudantes da rede pública estadual também foram contemplados pelo pacote de investimentos, com a construção de quadras poliesportivas em sete escolas de Paulista e em duas do município de Sertânia. Por fim, foram anunciadas a ampliação do Hospital São Lucas e a requalificação do Centro Histórico Vila dos Remédios, ambas em Fernando de Noronha.

Participaram das assinaturas de ordens de serviço os secretários estaduais André Longo (Saúde), Tomé Franca (Desenvolvimento Urbano e Habitação), Marcelo Canuto (chefe de gabinete do governador) e Leonardo Santos (executivo de Educação e Esportes); os diretores-presidentes da Compesa, Manuela Marinho, e da Cehab, Bruno Lisboa; e o administrador-geral de Fernando de Noronha, Jorge Araújo.

Também estiveram presentes os prefeitos Marcos Ferreira (Pombos), Nego do Mercado (Capoeiras), ngelo Ferreira (Sertânia) e Alexandre Batité (São Bento do Una); além do ex-prefeito de Poção, Padre Cazuza, e dos vereadores Regi da União e Fabiano Paes, de Paulista.