Estado paga incentivo do Valoriza Educação nesta sexta-feira

O Governo do Estado vai realizar o pagamento do incentivo financeiro do Valoriza Educação nesta sexta-feira (09.09). O anúncio foi realizado pelo governador Paulo Câmara nesta quinta (08.09). A iniciativa é destinada aos profissionais da educação básica que integram a rede pública estadual de ensino. Serão R$ 385 milhões investidos, que beneficiarão 41.663 pessoas. O montante deste ano representa um incremento de quase 40% em comparação com o valor destinado em 2021.

“Essa medida relaciona o tempo e a qualificação do servidor com a Secretaria de Educação. Com isso, os efetivos integrantes do plano de carreira, como professores e professoras, analistas, assistentes, auxiliares e os profissionais contratados temporariamente vão contar com um recurso adicional importante”, afirmou o governador. “Esse é um compromisso nosso, que assumimos com todos os que fazem da Educação de Pernambuco a melhor do Brasil”, completou.

Os valores destinados a cada profissional obedecem a critérios que levam em consideração, entre outros aspectos, o tipo de contrato, a carga horária e o nível de especialização. O valor médio gira em torno de R$ 8,5 mil. “Esta é mais uma importante forma de valorização profissional. O valor será creditado nas contas nesta sexta-feira em parcela única”, ressalta o secretário estadual de Educação e Esportes, Marcelo Barros.