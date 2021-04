Estado publica licitação para obras de reconstrução da PE-075

Iniciativa faz parte do Programa Caminhos de Pernambuco e vai contemplar trecho de

39,5 quilômetros com investimento de 49,3 milhões

O Governo do Estado publicou, no sábado (24), o edital para contratação das obras de restauração da rodovia PE-075, que liga os municípios de Goiana, na Região Metropolitana do Recife, a Itambé, na Mata Norte. As intervenções vão acontecer no trecho de 39,5 quilômetros e serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A iniciativa conta com investimento estimado em R$ 49,3 milhões e faz parte das ações previstas pelo Programa Caminhos de Pernambuco para a reestruturação da malha viária estadual.

Os trabalhos na rodovia vão compreender o segmento que vai da entrada da PE-062 até a PE-082, no limite com a cidade de Ibiranga “A requalificação da PE-075 vai proporcionar fluidez no trânsito para quem precisa se deslocar pela localidade ou seguir com destino ao Recife. É um pleito antigo dos moradores da região, que o Estado vai realizar dentro do Programa Caminhos de Pernambuco com o intuito de fomentar a economia e levar qualidade de vida para quem vive na Mata Norte”, afirma a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista.

A sessão inicial ocorrerá no dia 27 de maio de 2021, às 10h, no Edifício Sede do DER, que fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 1033, no bairro de Santo Amaro, Recife. Quem precisar de mais informações sobre o certame pode entrar em contato pelo telefone (81) 3184-4300 ou acessar o www.licitacoes.pe.gov.br.

Caminhos de Pernambuco – É considerado o maior programa de reestruturação da malha viária lançado pelo Governo de Pernambuco. Atualmente, a iniciativa investe cerca de R$ 220 milhões em ações viárias, sendo R$ 74,9 milhões em intervenções já concluídas, R$ 147 milhões para obras em andamento e aproximadamente R$ 65 milhões em serviços de manutenção rotineiras.