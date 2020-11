Estado vai requalificar o acesso ao município de Machados

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, vai restaurar o acesso ao município de Machados, na PE-084, no Agreste Setentrional. O trabalho, que integra as ações do Programa Caminhos de Pernambuco, vai acontecer na extensão de 4,94 quilômetros da rodovia. O investimento gira em torno de R$ 3,2 milhões e conta com recurso do Fundo Rodoviário de Pernambuco (FURPE). A expectativa é que as intervenções na malha viária sejam iniciadas na próxima semana e concluídas dentro de dois meses.

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta quarta-feira (4/11) à tarde pela secretária Fernandha Batista, e pelo diretor de engenharia do DER, Caetano Diniz. “Dentro do planejamento voltado para a reestruturação das estradas, foi identificado que havia a necessidade de restauração dessa rodovia. Após a etapa de desenvolvimento do projeto, o Governo de Pernambuco se prepara para dar início à obra definitiva. A iniciativa vai facilitar o escoamento da produção, bem como, proporcionar mais conforto e segurança a mais de 16 mil moradores da localidade”, afirma a titular da pasta. O deputado federal Danilo Cabral e o prefeito do município Argemiro Pimentel também participaram da assinatura do documento.

Caminhos de Pernambuco – Lançado em maio de 2019 pelo Governo de Pernambuco, o programa vai requalificar, até 2022, 5.554,5 km de vias em todas as regiões com o investimento de R$ 505 milhões. O foco está nos serviços de capinação, desobstrução dos dispositivos de drenagem, requalificação asfáltica, além de sinalização vertical e horizontal.