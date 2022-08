Estágio: MPPE e Instituto Sustente reaplicarão provas online

A Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco (ESMP/MPPE) e o Instituto Sustente comunicam que está marcada para o dia 26 de agosto, às 14 horas, a reaplicação das provas online para a seleção de estagiários de Direito e demais cursos superiores.

A alteração nos cronogramas das seleções consta das Retificações número 3 (edital da seleção para Direito) e número 5 (edital para seleção dos demais cursos superiores), publicadas em 12 de agosto na página do Instituto Sustente (www.sustente.org.br).

Dessa forma, com base nos cronogramas atualizados, os candidatos poderão acessar o teste de compatibilidade dos equipamentos entre as 9 horas do dia 23 de agosto e as 17 horas do dia 24. Já no dia 26, a sala virtual será aberta às 14 horas, com o início das provas no mesmo momento.

Você pode conferir os cronogramas completos nos editais das seleções:

EDITAL DIREITO – https://sustente.org.br/download/verDocumento?documento.id=919

EDITAL CURSOS SUPERIORES – https://sustente.org.br/download/verDocumento?documento.id=918

Histórico – A ESMP/MPPE decidiu pela marcação de uma nova data para aplicação das provas após identificar, através do processo de auditoria de índice de credibilidade, um elevado percentual de candidatos realizou suas provas sem compartilhamento de tela. Tal situação inviabilizou a igualdade de condições fiscalizatórias dos candidatos, como ressalta a ESMP no texto do aviso.

Segundo o diretor da ESMP, procurador de Justiça Sílvio Tavares, as falhas do sistema responsáveis pelo elevado percentual de candidatos sem compartilhamento de tela já foram detectadas e corrigidas.