Estão abertas as inscrições para o Exame Supletivo 2021, promovido pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. Os interessados que desejam concluir os Ensinos Fundamental e Médio devem se inscrever até o dia 30 de junho, exclusivamente, pelo site do órgão (www.educacao.pe.gov.br) e clicar na aba Supletivo. O participante que não tiver acesso à internet poderá utilizar os computadores das escolas públicas estaduais, mediante consulta prévia e autorização do gestor da escola.

Pode participar do exame o candidato que tenha 15 anos completos (Ensino Fundamental) e 18 anos completos (Ensino Médio) no dia do certame. A prova também será aplicada para as pessoas privadas de liberdade nas cadeias públicas e unidades para adolescentes infratores.

Os interessados deverão efetuar a inscrição, preenchendo todos os campos do formulário online, indicando o nível de ensino, os componentes curriculares de sua opção e o local de realização da prova, conforme o estabelecido no edital. Para ter acesso ao local de prova, o participante deverá acessar/imprimir o cartão de inscrição disponível no site da SEE/PE, a partir de 06 de outubro. É importante destacar que, no ato da inscrição, o candidato precisa estar munido do documento de identidade (RG) ou certidão de nascimento e CPF.

Os inscritos no Nível Fundamental se submeterão às provas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e língua estrangeira moderna (Inglês ou Espanhol). Já os inscritos no Nível Médio passarão por provas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química, Filosofia, Arte, Sociologia e língua estrangeira moderna (Inglês ou Espanhol). O candidato deverá atingir, no mínimo, média 6,0 em cada disciplina.

Estudantes com deficiência visual poderão solicitar prova em Braille, fiscal ledor ou prova ampliada. Deficientes auditivos podem solicitar intérpretes e deficientes físicos, se houver necessidade, devem requerer atendimento especial. O participante em regime carcerário ou em cadeia pública realizará a prova na própria Unidade Prisional, não sendo necessário acessar o cartão de inscrição.

A aplicação das provas acontece no dia 07 de novembro, para candidatos em geral, e no dia seguinte (08), para candidatos privados de liberdade nas unidades prisionais ou cadeias públicas. Os gabaritos serão divulgados no dia 23 de novembro. O resultado final do Exame Supletivo 2021 será divulgado no site da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco e em todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) até o dia 27 de dezembro.

“O nosso principal objetivo é oportunizar às pessoas que por algum motivo não conseguiram concluir sua etapa de ensino na idade certa. Eles poderão fazer esse exame de suplência com todo conhecimento adquirido ao longo da vida e serão certificados nessas etapas, sendo no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio”, observou o gerente da Gerência da Gerência de Monitoramento de Avaliação e Políticas Educacionais (GAMPE), Dionísio Júnior.

“O que caracteriza como grande marca para esse exame de suplência é o cunho social, porque a maioria das pessoas que buscam o Exame Supletivo é de classe social menos favorecida e que precisaram, sobretudo, parar de estudar para trabalhar ou ajudar seus familiares, e agora eles terão essa oportunidade de conseguir essa diplomação que vai garantir a continuidade dos seus estudos ou conquistar um novo emprego”, acrescentou.

Para outras informações ligar para (81) 3183-8375 / 3183-8382/ 3183-8392

Clique aqui para ter acesso ao edital.

Cronograma do Exame Supletivo 2021

Inscrição de participantes: 12/05 a 30/06/2021

Correção de dados da inscrição dos participantes: 12/05 a 30/06/2021

Cartão de inscrição: A partir do dia 06/10/2021

Realização da prova objetiva para o público em geral: 07/11/2021

Realização da prova objetiva para os apenados Pessoas Privadas de Liberdade: 08/11/2021

Divulgação do gabarito e dos cadernos de questões: 23/11/2021

Recebimento de recursos do gabarito: de 24 a 26 /11/2021

Resultado dos recursos: 07/12/2021

Resultado final do Exame Supletivo 2021: será divulgado no site da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco e em todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) até o dia 27 de dezembro