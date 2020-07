Estoque de motos presas representa risco de Dengue em plena pandemia

Um estoque de motos presas por roubo, no pátio da Delegacia de Polícia Civil de Limoeiro, pode representar risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti e causar um surto de Dengue no município.

O alerta foi feito pelo fotógrafo Genival Paparazzi. Ele registrou imagens de dezenas de motos empilhadas em condições de abandono e, devido aos empoçamentos na área, há uma preocupação de que o Aedes aegypti se prolifere.

No país inteiro o conhecido mosquito amedronta a população. A Dengue comprovadamente já matou mais de 180 pessoas no país nos primeiros meses deste ano e tem outros 261 óbitos sob investigação. Nesse contexto, deixar água parada pode criar mais um problema ao sistema de saúde, em meio ao cenário já complexo de combate ao novo coronavírus, alertam especialistas.

Foto: Genival Paparazzi