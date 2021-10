Estrela Brilhante de Nazaré da Mata percorre Estado com sua aula espetáculo

O Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata pegou a estrada, nesta segunda-feira (25), para levar a aula espetáculo “Maracatu de Baque Solto Estrelha Brilhante no Terreiro da Escola” a várias cidades das quatro Regiões de Desenvolvimento do Estado. A iniciativa conta com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura, e é voltada para alunos das escolas de referências (EREM), nos municípios de Nazaré da Mata, Olinda, Floresta e Taquaritinga do Norte.

As aulas espetáculos acontecerão até a próxima quarta-feira (27) e terão como mediadores o Mestre Bi e o ator e dançarino Helder Vasconcelos, folgazões, músicos e percussionista do maracatu. Já o roteiro e direção é do produtor cultural Alexandre Veloso.

As aulas mostrarão os vários aspectos do maracatu de baque solto, como a música, a dança, personagens e momentos diferentes da brincadeira, como o ensaio, a chamada dos caboclos e cortejo do carnaval. Haverá também ações de acessibilidade com Libras.

Confira a programação:

OLINDA

Segunda (25/10), Às 9h30

EREM Colégio Estadual de Olinda

NAZARÉ DA MATA

Segunda (25/10), às 15h

EREM Dom Vieira

FLORESTA

Terça (26/10), às 15h

EREM Cap. Nestor Valgueiro

EREM Dep. Afonso Ferraz

TAQUARITINGA DO NORTE

Quinta (27/10), às 9h30

EREM Severino Cordeiro de Arruda