Estudantes caruaruenses receberão kits da merenda

Estudantes da rede municipal de ensino de Caruaru receberão kits alimentares no lugar da merenda. A medida foi anunciada pela prefeita Raquel Lyra (PSDB), através de vídeo nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (08/04), como forma de atenuar o avanço do Coronavírus em Caruaru.

As entregas ocorrerão a partir deste próximo sábado (11). O cronograma de distribuição será divulgado hoje (09).

Também nesta quarta-feira, o governador Paulo Câmara, anunciou o cartão alimentação para estudantes da rede estadual.

Barreiras sanitárias

A Secretaria de Saúde de Caruaru passou a utilizar, esta semana, os termômetros com infravermelho nas abordagens feitas pelas barreiras sanitárias do município. O equipamento serve para aferir a temperatura da população que for abordada e auxiliará na identificação de casos suspeitos de Covid-19 na cidade.

As barreiras sanitárias entram numa nova etapa do trabalho. A partir de agora, as pessoas com sintomas gripais (tosse, febre, coriza e dor de garganta) de Caruaru e região, que circularem pela cidade e forem abordados na barreira, terão um registro preliminar e os dados coletados poderão resultar numa busca ativa nos territórios pelas equipes de Saúde da Família ou contato telefônico das áreas sem abrangência de PSF, por parte da Vigilância em Saúde. As pessoas que forem de outros municípios terão os dados enviados para a IV Geres, que direcionará para a secretaria de saúde da cidade correspondente.

“Este trabalho será de grande importância para Caruaru, pois vai aumentar o número de notificações e fortalecer as ações de combate ao Covid-19 na cidade. Além disso, auxiliará para notificação de casos de outros municípios, fortalecendo o senso coletivo de contribuir não só para Caruaru, mas para toda região”, destacou a secretária executiva de Atenção Básica e Vigilância em Saúde, Lillian Leite.

Foto: Portal Educação Recife