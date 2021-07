Estudos do Aggeu Magalhães ratificam predomínio da variante Gama em PE

Um novo sequenciamento genético de amostras biológicas de pacientes acometidos pela Covid-19 ratificou o predomínio da circulação da cepa Gama (variante P.1) em Pernambuco. De acordo com análise feita pelo Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz PE), 100% das 32 amostras analisadas apresentaram essa cepa. Os pacientes que adoeceram pela Covid-19 em maio eram de municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão. A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Saúde, André Longo, em coletiva de imprensa online na tarde desta terça-feira (06.07).

“Essa nova análise do laboratório Aggeu Magalhães reforça a predominância da variante P.1 em Pernambuco, e nós continuamos empenhados no sequenciamento de novas amostras para investigar o padrão de ocorrência no Estado e verificar se há novos achados. Mas lembro que, independentemente da cepa, os cuidados continuam os mesmos. É a partir da adesão às medidas de higiene e segurança que evitamos a circulação do vírus e até mesmo o surgimento de novas cepas”, afirmou André Longo.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS – Os dados epidemiológicos da Covid-19 continuam em redução em Pernambuco. De acordo com André Longo, na última semana epidemiológica (SE 26) – que corresponde ao período entre 27/06 e 03/07 – Pernambuco registrou 961 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que são todos os quadros graves suspeitos para a Covid-19. O número representa uma redução de 13% em relação à SE 25 (20/06 a 26/06) e de 32% na comparação com a SE 24 (13/06 a 19/06).

Em relação às solicitações de leitos de terapia intensiva, a Central Estadual de Regulação Hospitalar registrou redução de 18% entre as semanas 26 e 25, e de 35% entre a SE 26 e a SE 24. De acordo com Longo, os dados trazem o impacto direto na rede hospitalar. Neste momento, a rede pública de Pernambuco registra menos de 1.100 pacientes internados nos leitos de UTI, um patamar que não era visto desde o início de março deste ano.

“Apesar dos bons indicadores, não podemos baixar a guarda, e este é um alerta também para quem já completou o esquema vacinal. O relaxamento nos cuidados, de forma recorrente, poderá trazer um aumento na contaminação, gerar novos casos e propiciar mais internações e perdas de vidas. O vírus continua entre nós e, para que haja contaminação, só é preciso um descuido”, alertou o secretário de Saúde.

NORONHA – Durante a coletiva de imprensa, o Governo de Pernambuco anunciou que, a partir desta terça-feira (06.07), os bares e restaurantes localizados no Arquipélago de Fernando de Noronha vão poder abrir até a meia-noite. Além disso, será liberada a música ao vivo, com voz e violão, entre o meio-dia e as 14h, e entre as 17h e as 21h. Ainda continua proibida a apresentação de bandas na Ilha. Caixas de som de alta potência, festas e shows seguem não permitidos. A secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Ana Paula Vilaça, informou ainda que cerca de 99% da população de Noronha já tomou a primeira dose da vacina e 20% receberam a segunda dose. Segundo ela, a meta é atingir o patamar de 50% com as duas doses até o fim deste mês. “Quanto mais acelerar a vacinação, e os números da Saúde permitirem, mais conseguiremos vislumbrar cenários como esse que, hoje, Fernando de Noronha está antecipando”, lembrou.