Evento Mãos Solidárias arrecada alimentos para ajudar famílias carentes em Aliança

A JMJ Viagens e Turismo realizou, no último sábado (18), a Noite Solidária em prol da Campanha Solidária Marília Martinele com a finalidade de arrecadar alimentos, não perecíveis, para as famílias carentes da cidade de Aliança.

O evento aconteceu no Recanto Pau Brasil, em Aliança, e contou com as apresentações artísticas do Grupo Paralelos, Dg da Galera e Dj JH.

Uma noite marcada pela solidariedade que reuniu amigos dispostos a fazerem o bem. Os donativos arrecadados serão distribuídos com as famílias em situação de vulnerabilidade social de Aliança.

Outras informações sobre a Campanha Solidária entrar em contato com Marília Martinele: 81 99663-9245