Ex-deputado disputará prefeitura de Surubim pelo PSC

Ex-deputado estadual, Dr. Valdi confirmou que disputará a prefeitura de Surubim na eleição deste ano pelo Partido Social Cristão (PSC). Além de uma legislatura na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), ele traz no currículo dois mandatos como prefeito de Vertente do Lério (1997 a 2004). Sobre um nome para compor a chapa majoritária como candidato vice, a assessoria informou que Valdi ainda está articulando com o próprio partido e aliados.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução