Ex-prefeita de Pombos, Jane Povão é condenada a seis anos de prisão por desvio de R$ 289 mil em verbas de prevenção ao trabalho infantil

A ex-prefeita de Pombos Cleide Jane Sudário Oliveira, conhecida como Jane Povão, foi condenada a seis anos de prisão por causa de um desvio de R$ 289 mil de verbas destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), nessa cidade da Zona da Mata de Pernambuco. Ela exerceu o mandato entre os anos de 2009 e 2012.

Além de ter sido condenada a seis anos de reclusão, Jane Povão também terá que devolver o dinheiro aos cofres públicos e não poderá exercer cargo ou função pública por cinco anos. É possível recorrer da decisão.

A sentença foi proferida em segunda instância pela Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) no dia 7 de março, mas foi divulgada nesta segunda-feira (21) pelo Ministério Público Federal (MPF), autor da ação contra a ex-prefeita.

De acordo com a denúncia, Jane Povão, entre os anos de 2010 e 2012, “desviou e se apropriou de verbas federais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil” em um convênio entre o município e o antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O desvio de R$ 289 mil ocorreu por meio da retenção de uma parte dos salários de monitoras do Peti, também segundo a denúncia. O MPF também informou que as trabalhadoras eram ameaçadas de demissão caso não concordassem com a prática ilícita.