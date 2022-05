Ex-prefeito de Paudalho anuncia apoio à reeleição de Antonio Coelho

O deputado estadual Antonio Coelho somou mais uma importante força à sua campanha à reeleição para a Assembleia Legislativa. O parlamentar consolidou, na tarde desta terça-feira (17), uma aliança com o ex-prefeito de Paudalho, Pereira, e todo o seu grupo político. A parceria amplia a presença do líder da Oposição na Mata Norte pernambucana onde já conta com o apoio do prefeito de Condado, Antonio Cassiano.

Confiante com a nova parceria e animado com a oportunidade de contar com experiência política do ex-prefeito Pereira, o deputado Antonio Coelho reforçou sua disposição de trabalhar em prol do desenvolvimento de Paudalho. “Com a aliança política firmada hoje, assumo um compromisso com Paudalho bem como coloco o meu mandato à disposição da cidade para lutar por novas conquistas para a população e região”, destacou o parlamentar.

O ex-prefeito Pereira sublinhou seu apoio ao líder da Oposição, destacando as conquistas e as ações já realizadas pelo grupo dos Coelhos em prol do município. “O senador Fernando Bezerra Coelho trabalhou muito por Paudalho em vários setores. Estamos certos de que o deputado Antonio Coelho dará sequência a essas ações, pois já tem uma identificação com a cidade”, assinalou o gestor. Entrega de maquinários agrícolas, ações na saúde, educação e infraestrutura estão no rol das ações levadas por FBC ao município, segundo Pereira. O ex-prefeito também já declarou seu apoio à pré-candidatura de Miguel Coelho ao governo do estado.