Exposição carnavalesca e homenagens de blocos pelos 70 anos do Instituto Histórico de Vitória

“O setor do carnaval do Museu vitoriense passou por uma rápida reforma com ampliação do seu espaço. Ganhamos todos, sobretudo as crianças com mais espaço para circularem. Ganhamos didaticamente com melhor distribuição das peças. Tudo ficou mais leve, mais agradável e mais bonito. Agradecemos a todos que contribuíram para mais este passo em caminho do futuro”, salientou o professor Pedro Ferrer, presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão (IHGV), que completa 70 anos de fundação.

Aproveitando o período momesco, a entidade promove a Exposição “Carnaval 70 anos” exibindo parte do seu acervo do carnaval vitoriense, a exemplo de fotografias, estandartes, informativos, fantasias, desenhos, abadas antigos, bonecos gigantes, maquetes, além de peças de alegorias dos clubes tradicionais. A mostra segue até o dia 06 de março, com entrada gratuita, tendo a curadoria do artista plástico Fernando Nascimento.

Lá os visitantes também podem conferir e adquirir o CD MP3 com as 70 melhores músicas do carnaval vitoriense. As faixas da 4ª edição foram selecionadas por Aldenísio Tavares e Cristiano Pilako, membros do Instituto. A obra reúne composições consagradas dos autores locais, com hinos de algumas agremiações, inclusive, com interpretação de cantores consagrados na música pernambucana.

Em razão dos 70 anos do Instituto Histórico, entidades, agremiações e personalidades estão prestando ao longo de 2020 inúmeras homenagens. O aniversário do Museu é tema carnavalesco dos Blocos ADVISA (pessoas com deficiência), da Troça Os Cardeais de Vitória, Maracatu das Tabocas, ETsão&ETsuda, Clube dos Motoristas “O Cisne” e o Bloco A Saudade. Durante evento anual, a Associação de Blocos de Trio (ABTV), também lembrou a data.

SERVIÇO

EXPOSIÇÃO CARNAVAL 70 ANOS

Local: Instituto Histórico da Vitória, sito a Rua Imperial, na Matriz

até 06 de março, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h

Entrada Gratuita

Fonte: avozdavitoria.com

Foto: Divulgação