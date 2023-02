Fábrica de polpas desvia energia suficiente para abastecer 450 casas por um mês, em Chã Grande

Aproximadamente 58.000 kWh. Essa foi a energia recuperada pela Neoenergia Pernambuco após identificar um desvio de energia em fábrica de polpas de frutas, no município de Chã Grande, Região Agreste do Estado. Em ação realizada na última semana, técnicos da distribuidora encontraram um galpão inteiro, com máquinas de grande porte e freezers consumindo energia sem passar pelo medidor. Todo o consumo não medido será cobrado de forma retroativa.

A energia consumida de forma irregular pela empresa seria suficiente para abastecer aproximadamente 450 residências durante 30 dias. “Esse montante é muito considerável dentro do setor elétrico. Não podemos nos acostumar com esse tipo de situação. Além de cometer crime, a empresa ainda coloca em risco quem faz a ligação e todos os trabalhadores do local, que estão sujeitos a acidentes a todo instante”, afirmou o supervisor de recuperação de energia, Ícaro Bezerra.

Além do risco de acidente, o furto de energia ainda traz outra série de problemas sérios que precisam ser combatidos por todos. Outro ponto que deve ser levado em consideração em relação ao furto de energia cometido por empresas é a concorrência desleal pelo mercado consumidor.

DENÚNCIA

Caso alguma pessoa desconfie de ligações clandestinas ou mesmo de furto de energia por fraude no medidor, ela pode entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco, por meio do 116, do WhatsApp (81.32176990) ou pelo portal. Não é preciso se identificar.