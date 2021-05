Famílias vulneráveis do Agreste Pernambucano são apoiadas pela LBV no enfrentamento à pandemia

Em meio à maior crise sanitária das últimas décadas, a Legião da Boa Vontade (LBV) não mede esforços e mantém o seu compromisso em ajudar a quem mais precisa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em cinco anos, a fome aumentou no Brasil e já são mais de 10,3 milhões de pessoas em situação de miséria no país.

Pernambuco é o quarto Estado do Nordeste, com maior índice em insegurança alimentar grave, sendo (6,5%), são 661 mil pessoas que enfrentam à fome diária. A fome é mais prevalente nas áreas rurais, e atinge mais os domicílios chefiados por mulheres. Metade das crianças com até 5 anos tem restrição no acesso à alimentação de qualidade.

Nesta quinta-feira, 13 de maio, às 10h, a Legião da Boa Vontade – LBV,com a sua Campanha Diga SIM, chega a Santa Cruz do Capibaribe, para entregar 2 toneladas em cestas de alimentos, leite e kits de material de limpeza e higiene pessoal, para 85 famílias assistidas pela Creche Cleóstenes Pacas, situada no Bairro Poli Pacas.

Logo mais às 15h, a Instituição com a parceria do Transforma Caruaru, estará na Capital do Agreste, na Sede do Lions Clube no Bairro Universitário, entregando 172 kits de materiais pedagógicos, para os alunos dos projetos “Reeducar; Viver; Centro de Educação Popular Assunção – CEPA e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE”.

Em todo o Brasil, a Campanha Diga SIM da LBV, tem como meta entregar até agosto, nas cinco regiões do país,mais de 104 mil cestas de alimentos; 311 mil litros de leite; 110 mil kits de higiene, limpeza e 25 mil kits de material pedagógico, além de continuar com todo atendimento em suas 82 unidades.

SAIBA COMO AJUDAR:

Acesse www.lbv.org.br e doe qualquer valor. Se preferir, faça uma transferência bancária pelo PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br.

CONTAS BANCÁRIAS:

Bradesco: Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5

Itaú: Agência: 0237 — C/C: 73700-2

Banco do Brasil: Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2

Caixa Econômica Federal: Agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0

Santander: Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6

Confira essas e outras ações realizadas pela Instituição no endereço @lbvbrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.