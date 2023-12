Famosa pelo cultivo da banana, goiaba e uva, São Vicente Férrer realiza mais uma edição da tradicional “Festa da Banana”

Conhecida como a “Terra da Banana”, com aproximadamente 6 mil hectares de plantação da fruta, o município de São Vicente Férrer, Agreste de Pernambuco, realiza mais uma tradicional “Festa da Banana”, neste mês de novembro, atraindo milhares de visitantes e turistas à cidade. Em sua 24ª edição, o evento promete trazer shows de artistas consagrados nacionalmente e regionalmente. O Setor de Cultura do local promete uma festa inesquecível.

Durante os dias 24, 25 e 26 de novembro, o público poderá curtir os shows de Eric Land, Taty Girl, Vitor Fernandes e Pablo do Arrocha, cantando seus grandes sucessos, como, “E aí, bê?”, “Tomara”, “Deixa de Caô”, entre outros. Além das atrações musicais, a população também se diverte com o Concurso do Maior Comedor de Bananas e do Despalmador de Bananas, no pátio de eventos da cidade, com premiações ao 1º e 2º colocados.

Celeiro das bananas, goiabas e uvas

Distante do Recife, a 126 km, São Vicente Férrer, interior do estado, situado na divisa de Pernambuco e Paraíba, próxima a Timbaúba, no Vale do Siriji, é uma das maiores produtoras de bananas, goiabas e uvas da região. Com quase 17 mil habitantes, a cidade tem sua economia movimentada na produção agrícola, 80% do lucro municipal é advindo desta área.

Dentro das grandes variedades de frutas, se destacam as três já citadas. Com aproximadamente 6 mil hectares de plantação, a banana é a maior produtora, com aproximadamente 72 mil toneladas ao ano. A maior parte do que é produzido em São Vicente Férrer, vai para outros estados como: Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará.

Segundo os produtores locais, há três itens na região que favorecem a fruticultura dos produtos, como: brejo de altitude, solo e água de boa qualidade. A produção delas tem criado vagas de empregos e renda para os moradores da cidade. Além da exportação, a produção de polpas também ganha destaque e gera mais de 300 empregos nas pequenas indústrias e centros de distribuição.

São Vicente Férrer é um local acolhedor, A “Festa da Banana” é perto do aniversário da cidade, acontecerá dia 29 de dezembro, completando em 2023, 70 anos de emancipação política. Enchendo os hotéis e pousadas do município e das cidades vizinhas, como exemplo, Macaparana que recebe turistas e visitantes de outros estados.

E para quem visita o local nesta época do ano, o artesanato é o carro chefe, com as artesãs expondo suas obras nas feiras culturais, que acontecem neste período. Os produtos são derivados da palha da banana, como também o tronco da bananeira que vira artigos importantes para o dia a dia, como: bolsas, carteiras e mobílias, sendo o sustento de várias famílias vicentinas.

Esses artistas participam expondo suas artes na maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte e outros eventos culturais da região, com destaque.

Durante os passeios pela cidade, os turistas podem conhecer a famosa Casa da Cultura de São Vicente Férrer. E apreciar a culinária da região, com várias receitas feitas a partir da banana, como: bolos, tortas, licores, entre outras delícias.

Além de ser conhecida como a capital da banana e da uva, a cidade também é reconhecida como a terra de Marinês, a rainha do Xaxado, que, aliás, foi a homenageada da “Festa da Banana” em 2022. Com um monumento na entrada do município, em memória da artista, inaugurado em 2022. E o município possui grandes engenhos.