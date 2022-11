Fé e emoção marcam mais de cem anos da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição em Orobó

O município de Orobó, Agreste Setentrional de Pernambuco, inicia a partir desta terça-feira (29) a festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, maior evento religioso da cidade. Orobó tem aproximadamente 25 mil habitantes, a festividade já se tornou tradicional no local, atraindo devotos de cerca de 20 municípios circunvizinhos. A festa segue até o dia 09 de dezembro com uma programação diversa.

Todos os dias, pela manhã, há a reza do Ofício e a celebração da Santa Missa com a participação de muitos fiéis. À noite terá novena em louvor a Santa Mãe de Deus Filho, Nossa Senhora da Conceição, ladainha e adoração ao Santíssimo Sacramento. Após a parte religiosa há apresentações culturais na praça da cidade, como cantoria de viola, músicas ao som de flautas, ballet, autos de natal, entre outros.

Dia 08 de dezembro, é considerado o ápice da festa, em que acontecem celebrações de missas solenes, com a descida da imagem de Nossa Senhora da Conceição e uma procissão percorrendo as ruas da cidade. No dia 9 de dezembro ocorre a subida da imagem ao nicho, ou local de origem, ao altar, em seguida terá o show religioso com o Pe. Alessandro Campos. A paróquia está vendendo as camisas da tradicional festa na Secretaria Paroquial, e nas farmácias Nossa Senhora da Conceição, São Pedro, Santa Tereza e JM Farma, e lojas de artigos religiosos Dom de Deus.

O Vigário Paroquial de Orobó, Pe. Sebastião Costa ressalta suas expectativas para a festa deste ano. “Toda a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição tem a imensa alegria de mais uma vez realizar a Festa da Padroeira. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando a todos os fiéis e devotos para participar desta abençoada festividade. Juntamos todos para vivenciar as bênçãos de Deus e a proteção da Virgem Imaculada Conceição. Agradecemos ao comércio, visitantes, imprensa local e de toda região, a colaboração e divulgação. Venha participar”, ressaltou o Padre Sebastião Costa.

“Ao longo de 104 anos a nossa terra tem prestado louvores e agradecimentos a Deus celebrando a Virgem da Conceição de um modo filial. A matriz de Orobó se torna pequena, mas ao mesmo tempo uma grande basílica de fé, louvor e ação de graças a Deus no dia de Nossa Senhora da Conceição. Serão dias de emoção e alegria para todos que participam dessa grandiosa festa”, comentou o Vigário de Bom Jardim, que é filho da paróquia de Orobó, Pe. Antônio Lucena.

Natal

Com o natal se aproximando, a prefeitura municipal dá início a programação da Semana de Natal, com a inauguração da iluminação natalina da cidade, que faz parte da programação da festa da padroeira. O evento acontece nesta terça-feira (29), às 20h, na Praça Coronel Abílio de Souza Barbosa. Com apresentação da Ciranda do Mestre Josivaldo Caboclo.