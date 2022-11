Fé e tradição marcam as celebrações da 243ª festa da padroeira, Nossa Senhora da Apresentação em Limoeiro

Desde o dia 11 de novembro, a cidade de Limoeiro, agreste do estado, tem comemorado a 243ª Festa da Padroeira do município, Nossa Senhora da Apresentação. Na sexta-feira (11), dia da abertura, aconteceu uma procissão da bandeira que saiu da Capela de São Francisco de Assis, na Pirauíra, às 18;30 e seguiu até a Igreja Matriz de Limoeiro, repleto de fiéis devotos da padroeira.

A programação continua com Novenas Missas às 19h durante todos os dias de festa e segue até o dia 21 de novembro. Com a presença confirmada do Bispo Dom Francisco Dantas de Lucena, domingo dia 20 de novembro, às 16h, na Igreja Matriz de Limoeiro.

O Padre Severino João relata a história de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira da cidade de Limoeiro. “A devoção mariana antecede qualquer outra devoção popular, com isso, a história de Limoeiro estará toda fundamentada na mãe de Jesus, Maria. A história real da Apresentação está ligada à devoção que vem bem antes aos demais santos, não desmerecendo ou medindo qual é o maior ou menor, mas mostrando que a devoção à Virgem Santíssima ocupa um lugar de destaque no coração do católico”, disse o padre.

Com uma programação repleta de variedades, com uma área de muita música e de degustação de comidas típicas da região no pátio da Igreja Matriz de Limoeiro, o evento promete movimentar a cidade. “Este ano recebemos a participação especial de alguns amigos para abrilhantar a festa, tivemos a apresentação do DJ Cena e do DJ Ângelus. Montamos um espaço bem reservado e especial. Com certeza é uma programação bem bacana para todos”, afirmou o religioso.

A coordenação da Igreja comenta que ao adquirir a camisa da festa, estará ajudando na organização do evento e convida a todos para participar. “Sabemos que ao realizar uma festa dessa magnitude tem umas despesas extras. E conseguimos os fundos por meio de doações, das barracas que estão todas as noites disponíveis para a população. E principalmente por meio das camisas. Adquirindo ela estará nos ajudando na realização dessa festa. Venha participar”, concluiu o padre Severino João.