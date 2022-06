Feira de Artesanato, Agricultura e Culinária de Machados

A Feira de Artesanato, Agricultura e Culinária do município de Machados, agreste setentrional de Pernambuco, será realizada durante os dias 23 a 29 de junho, em frente ao Mercado Multicultural, na Praça São Sebastião, das 18h às 21h. A feira é promovida pela Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude em parceria com a Sala do Empreendedor e SEBRAE.

A iniciativa irá expor e comercializar produtos com foco na Monocultura da Banana, principal atividade de subsistência de Machados. O cultivo desse fruto ocupa parte significativa do território do município, colocando-o entre os maiores produtores de banana do Brasil, ganhando o apelido de “Capital da Banana”. Conhece-se mais de 30 variedades de banana, sendo as mais comuns: prata, nanica, ouro, maçã, d’água, pacovan, etc. Da bananeira tudo é aproveitado: raiz, pseudocaule, folhas, pseudofruto e o coração.

Há a incorporação da cultura da banana em seu artesanato, que aparece em bordados, pinturas, atividades com as palhas da bananeira, além disso, em relação à questão do social, o artesanato desenvolvido com a fibra da bananeira também é visto em Machados como fonte de renda, uma vez que o objetivo do artesão é adquirir conhecimento sobre empreendedorismo, administração e conceito de marca. O artesanato em Machados é diversificado em seus produtos confeccionados pelos artesãos locais. O principal artesanato é feito com a palha da banana, como cestos, caixas, quadros, porta joias, entre outros.

A sustentabilidade é uma grande característica do artesanato de Machados, pois, a palha da banana utilizada é descartada naturalmente pela bananeira. Outros tipos de artesanato como crochê, bordado, fuxico, entre outros, são produzidos na cidade por artesãos com o intuito de promover renda extra as famílias, também são comercializados na feira livre da cidade.