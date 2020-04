Feira Nova finaliza montagem de hospital de campanha

As estatísticas sinalizam uma crescente na curva de casos positivos do novo coronavírus no interior pernambucano. Por conta disso, o município de Feira Nova foi mais um que anunciou a montagem de hospital de campanha com 11 leitos. No início da tarde desta terça-feira (14), a secretária municipal de Saúde, Darlene Gonzaga, apresentou detalhes da unidade provisória, que está sendo montada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Firmino Afonso.

Segundo a secretária, as instalações do hospital de campanha estão em fase de conclusão. Os leitos foram montados e o município aguarda apenas a chegada de dois ventiladores pulmonares com previsão de chegada até o próximo sábado (18). Darlene também afirmou que a escala médica está definida e os profissionais (médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem) serão treinados sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual neste fim de semana.

Em contato com a nossa reportagem, a responsável pela pasta da saúde municipal disse que, desde os primeiros casos notificados como positivos no Estado, a gestão desenvolve ações. Ela citou palestras educativas nas escolas e unidades de saúde, implantação do plano de contingência municipal com aquisição de medicamentos, materiais de limpeza e alimentos para manutenção dos serviços de saúde.

Entre outras ações ainda pontuadas pela secretária, estão a capacitação dos profissionais da rede municipal que atuam desde a atenção primária passando pela média e alta complexidade e o atendimento médico 24 horas através de ligação telefônica, medida que evita que o paciente precise sair da casa dele para buscar atendimento na UBS ou no hospital municipal.

Fonte: Blog do Agreste

Imagens: Assessoria de Comunicação