Feira orgânica é inaugurada em Lagoa de Itaenga

Em busca de ampliar o acesso à alimentação saudável, livre de substâncias tóxicas, a ASSIM (Associação dos Produtores Agroecológicos e Moradores das Comunidades do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos) inaugurou a Feira Orgânica de Lagoa de Itaenga, que vai acontecer todas as sextas-feiras, das 6h às 10h, em frente à igreja Matriz de São Sebastião, no centro da cidade. Os clientes podem adquirir hortaliças, tubérculos, frutas, mudas e produtos beneficiados. Os alimentos são cultivados nos Sítios Marrecos, Eixo Grande, Malícia e Cai- Cai, em Lagoa de Itaenga.

A agricultora Bernadete da Silva está estreando na comercialização dos produtos beneficiados e se surpreendeu com o resultado das vendas. Ela aprendeu as receitas a partir das oficinas de culinárias ofertadas na sede da ASSIM. Passou a experimentar com a família e fazia como lanche para os filhos levarem para a escola. Agora o cardápio foi ampliado e Bernadete conquistou o paladar dos clientes que têm tecido inúmeros elogios aos seus produtos. “A experiência está sendo maravilhosa. Estou me sentindo outra pessoa. A gente sendo mãe e dona de casa é uma coisa, mas ver nos olhos dos clientes a satisfação e os elogios é algo maravilhoso. É gratificante o resultado da produção das receitas saudáveis”, comenta Bernadete. Entusiasmada ela pretende continuar se aprimorando com novas receitas e empreendendo no beneficiamento dos produtos.

O funcionamento da Feira Orgânica é uma das ações do Projeto Nos Trinques, a partir da formação do Núcleo de Produção Agroecológica. Os agricultores receberam os equipamentos para a comercialização como os bancos, balanças e galeias. Além de participarem de aulas teóricas sobre Agroecologia na promoção da segurança alimentar, manejo do solo, vegetais e pragas, diversidades nos agrossistemas, entre outras temáticas. O resultado foi a ampliação da produção e a organização para comercialização.

Joselita Benedito trouxe do Sítio Eixo Grande produtos como acerola, capim santo, inhame, macaxeira e fava. A produção que antes servia apenas para a soberania familiar foi ampliada e também passou a ser comercializada na Feira Orgânica de Lagoa de Itaenga. Ela comenta a importância das orientações recebidas durantes as aulas para a formação do Núcleo de Produção Agroecológica. Para Joselita “as aulas foram muito interessantes. Além de ajudar no nosso conhecimento, também trouxe novas informações para as atividades do campo”.

Quem passou para garantir as compras foi a participante do Projeto Nos Trinques, Josefa Maria, 63 anos. “Estou achando maravilhoso o projeto. Aprendemos as receitas saudáveis e agora podemos vir à feira comprar os produtos”, ressalta. Ela já começa a observar a melhoria nos seus hábitos alimentares e na saúde.

A idosa Maria José de Almeida, 75 anos, parabenizou a ASSIM pela implementação da Feira Orgânica em Lagoa de Itaenga e destaca a facilidade de realizar as compras de produtos livres de agrotóxicos. Diagnosticada com um problema de gastrite, ela passou a ter mais cuidado com a alimentação. Sua participação no Projeto Nos Trinques foi fundamental para cuidar melhor da sua saúde. “Tinha gastrite e depois do consumo das receitas que aprendemos no projeto melhorei muito. Além de aprender outras dicas sobre alimentação saudável”, afirma. Agora, Maria José segue na missão de convidar outras amigas para visitarem a Feira Orgânica e também melhorarem seus hábitos alimentares.

Feiras// A ASSIM participa de 18 feiras agroecológicas e vem promovendo a alimentação saudável para centenas de famílias nas cidades de Recife, Camaragibe, Paulista e Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e ainda em Carpina e Lagoa de Itaenga, na Mata Norte.

Os endereços, horários de funcionamento das feiras e o contato dos feirantes, estão disponíveis no site da ASSIM, através do www.aassim.org.br/feiras-agroecologicas/.