Fenearte amplia ações sociais de sua programação

Durante os 10 dias de Fenearte, o Reino da Arte também abre espaço para empreendimentos econômicos solidários. Cooperativas, associações, grupos produtivos de arte, entre outras instituições sem fins lucrativos. Neste ano, cerca de 18 vagas foram preenchidas na maior feira de artesanato e negócios da América Latina. Lar do Neném, Saravida, IMIP, Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) são algumas das organizações acolhidas pelo projeto Fenearte Solidária.

Por trás de cada peça exposta dos estandes 571 a 588 da rua 21 há uma linda história de superação pronta para ser ouvida. Para a ex-interna da Funase, Rebeca Alves, a feira é uma oportunidade única de valorização do trabalho social feito na fundação. “É um sentimento de empoderamento. Quando vejo minhas peças sendo vendidas, me sinto suficiente.”, relata. Para outras instituições, a feira também pode representar visibilidade. “Aqui [na Fenearte] é um canal que temos para divulgar o trabalho. Então muita gente que vem, mesmo aquelas pessoas que não compram, elas acabam pegando o contato e visitando o Lar do Neném”, pontua a voluntária Crislayne Pereira.

Para participar do projeto é preciso possuir inscrição no Cadastro de Empreendimentos Econômicos Solidários (CADSOL). As inscrições para a próxima edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato já estão abertas e seguem até 20/01. Mais informações podem ser obtidas no site www.fenearte.pe.gov.br.

FENEARTE CIDADANIA – A terceira edição da Fenearte Cidadania foi ampliada para atender até 100 crianças por dia. O Programa atende filhos de profissionais informais que atuam nas dependências do Centro de Convenções de Olinda durante a realização da feira. O grande objetivo do espaço é combater casos de trabalho infantil e abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes através de atividades educativas lúdicas e culturais. A faixa etária é de quatro a catorze anos. Ao longo do dia, além da programação pedagógica, também são oferecidas refeições indicadas por uma equipe de nutricionistas. A proposta é desenvolvida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ) e faz parte das ações dos programas Atenção Redobrada, coordenado pela Executiva de Políticas para Criança e Juventude (Sepcj), e de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), da Executiva de Assistência Social (Seass).

Mais informações:

www.fenearte.pe.gov.br | No Instagram: @fenearte e @agendafenearte