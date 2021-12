Feplana e Unida participam de reunião da FPA com três ministros em prol do agro

Durante evento promovido pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) com diversos ministros de Bolsonaro, a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil (Feplana) e a União Nordestina dos Plantadores de Cana (Unida) apoiaram o debate sobre leis (e modernizações) dos bioinsumos, licenciamento ambiental, pesticidas, regulamentação fundiária e demais pautas afins em tramitação no Poder Legislativo, com o apoio do Governo Federal.

Alexandre Andrade Lima, presidente da Feplana, e José Inácio, presidente da Unida, parabenizam a FPA pelo evento e a presença dos ministros da Agricultura (Tereza Cristina), da Cidadania (João Roma) e do Meio Ambiente (Joaquim Leite).