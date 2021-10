Feriadão de 12 de outubro tem lombadas eletrônicas desligadas e fiscalização reforçada em rodovias de PE

Lombadas eletrônicas de rodovias federais e estaduais são desligadas a partir das 12h desta sexta-feira (8) devido ao feriado prolongado do dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na terça-feira. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também reforça, a partir desta sexta a fiscalização das estradas.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), ao todo, sete equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados e retomam às 5h da quarta-feira (13) (veja localização das lombadas abaixo).

A PRF apontou que é esperada uma circulação maior de veículos nas rodovias BR-101 Norte e Sul, em direção às praias do estado, e também na BR-232, que dá acesso a municípios do Agreste e do Sertão.

Com isso, as equipes da polícia são reforçadas para coibir ultrapassagens em local proibido, embriaguez ao volante e uso irregular de motocicletas até o fim da terça-feira (12). A corporação lembra, ainda, que existem regras para transporte de crianças (veja mais abaixo).

Confira as lombadas desligadas:

BR-232

No Recife, nos quilômetros 6,2 e 6,3;

Em Jaboatão dos Guararapes, no quilômetro 9,2;

PE-035

Em Itapissuma, nos quilômetros 7,3 e 7,9;

PE-060

Em Ipojuca, no quilômetro 16,63;

Em Sirinhaém, no quilômetro 43.

A PRF afirmou que, durante o feriadão, são feitos testes de bafômetro em condutores que apresentarem sinais de embriaguez ou se envolverem em acidentes. Também são alvo das ações crimes como contrabando, tráfico de drogas, assaltos, receptação de veículo roubado e porte ilegal de arma.

A polícia também ressaltou a importância do uso da cadeirinha e outros itens obrigatórios, como capacete para motociclistas e cinto de segurança para motoristas e passageiros.

Para o transporte de bebês de até 1 ano de idade ou com peso de até 13 quilos , devem ser utilizado o bebê-conforto, de costas para o motorista; para crianças entre 1 a 4 anos de idade ou com 9 a 18 quilos, deve ser utilizada a cadeirinha; e para aquelas que tenham de 4 a 7,5 anos ou com 15 a 36 quilos, devem ser transportadas no assento de elevação.

Para crianças acima de 10 anos ou com mais de 1,45 metro de altura, é possível o transporte no banco da frente, com o cinto de segurança. A multa para quem faz o transporte irregular é infração gravíssima, no valor de R$293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A PRF também divulgou uma lista de dicas de segurança para os condutores:

Antes de pegar a estrada, programe sua viagem. Descanse bem antes de dirigir, organize as bagagens no veículo e escolha a rota e o horário mais seguros;

Confira se a documentação pessoal e do veículo estão em dia;

Mantenha a atenção na rodovia e em tudo que a rodeia: pessoas, veículos e animais;

Aumente a distância entre os veículos para evitar colisões traseiras ou saídas de pista;

Caso se envolva em acidentes sem vítima, pegue o máximo de informações com os envolvidos e registre a ocorrência no site a PRF, no campo DAT;

Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo telefone 191.

